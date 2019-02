A punt una nova edició del Flic Festival

La novena edició del Flic Festival –que, un cop més, es dirigeix a públic escolar, familiar i professional– us convida a conviure i explorar els paisatges literaris reals, inexistents o simbòlics que es poden localitzar en els diferents gèneres literaris (narrativa, llibre àlbum, còmic, poesia, teatre).

El Flic és un festival d’accions, experiències i creació literària que convida les famílies, escoles i professionals a gaudir de la literatura i les arts, apostant per la innovació i l’experimentació en els diversos formats culturals.

El tret de sortida es dona l'11 de febrer amb la programació del Flic Escola, que té l’objectiu de fomentar l’interès dels nens/es i joves per les arts literàries, posant en valor la paraula dita, escrita o feta imatge. Després de tot, el que se li demana a l’art literari és que sigui capaç de generar ganes de llegir, d’interpretar, de gaudir i, mentrestant, faci créixer, pensar, reflexionar i ampliar horitzons.

Els objectius del programa són:

Seduir i disparar la imaginació del receptor, convertint-lo en un lector i, si es dona el cas, en un nou creador.

Incentivar la cultura literària dels nois i noies a partir del gaudi artístic.

Mostrar eines metodològiques al professorat per continuar aplicant aquestes propostes a l’aula.

Fomentar el gust lector a partir del crossing art literari.

El programa proposa quatre grans iniciatives:

'La Quela'amb els Brodas Bros aLa Caldera (educació infantil). La Quela, que ben bé podria ser la neta de 'La masovera se’n va al mercat', és la protagonista d’aquesta proposta escènica de petit format que anirà enfilant ritmes i rimes nascuts del retrobament de la paraula amb el cant i el moviment. Aquesta proposta, on el nou i el vell es tornen a donar la mà, s’inspira en el repertori de la tradició oral i el recrea a través de l’experimentació amb llenguatges escènics com la música, la dansa contemporània i el hip-hop. Un espectacle per als més petits de l’escola, amb dramatúrgia de Roser Ros i la direcció artística de la companyia de dansa urbana Brodas Bros! Pioners a l'hora de portar el hip-hop als grans escenaris, els seus espectacles destaquen pel ritme i l’energia positiva que desprenen els seus intèrprets. Però el més important en els seus espectacles és la participació de l’audiència, que se’n va a casa amb unes ganes boges de continuar ballant i amb un tresor inesborrable a la memòria. Sessions de l’11 al 15 de febrer a les 10.00 i a les 11.00 h a la Caldera - les Corts, centre de creació de dansa i arts escèniques.

'Balla'm un llibre' al Mercat de les Flors, una producció de La Diürna de Pere Faura amb l'assessorament de Tantàgora (1r-4t de primària). Què passa si conviden a fer servir les eines de la dansa per escriure, descriure o llegir l’objecte que conté el relat, per després arribar al seu contingut? Perquè, no hi ha dubte, la dansa sap escriure relats amb un alfabet diferent del de l’escriptura, i el constitueixen els passos i les accions corporals. Aquest és el joc literari que proposen enguany: mirar, admirar i participar de l’art de la dansa (espai, temps, moviment) ballant un llibre. L’única regla la posa el ballarí, que convidarà els infants a jugar amb l’objecte-llibre, per després endinsar-se en les seves pàgines, emprant el llenguatge corporal propi de la dansa. 'Balla’m un llibre' ha esdevingut també el punt de partida per a la creació d’un nou espectacle per a tots els públics de la companyia de Pere Faura, La Diürna, amb l’assessorament de Tantàgora: 'Ballar és cosa de llibres'. Sessions els dies 5, 6, 7, 12 i 13 de març a les 10.00 h i a les 11.30 h, al Mercat de les Flors.

Experiències Literàries a la Fabra i Coats (3r a 6è de primària). Enguany, el programa FlicEscola proposa als alumnes de cicle mitjà i superior de primària un circuit d’experiències literàries. Les experiències literàries són instal·lacions que ofereixen un espai de relació amb la literatura i els llibres. Quatre propostes en què els nois i noies miraran, explicaran, crearan i il·lustraran literatura. Aquest circuit consta de quatre accions de 30 minuts de durada cadascuna. Les experiències literàries tenen l’objectiu de fomentar el gust per la literatura i la lectura a través de moments de joc i creació. Sessions els dies 27 i 28 de febrer i 1 de març, de 10.00 a 12.00 h a la Fabra i Coats, fàbrica de creació de Barcelona.

Tallers de creació literària als instituts (ESO i batxillerat), que integra tres tipus de taller: creació textual (Núria Martínez Vernis i Martí Sales); creació audiovisual (Pere Ginard, Núria Nia i Quim Ribalta), i creació de còmic (Olga Capdevila, Andrea Ganuza i Francesc Ruiz). En la seva novena edició, el programa Flic per a instituts té per objectiu oferir espais de creació literària als joves de la mà de creadors. Sabem que un dels grans aliats per a l’educació literària i el foment del gust lector són els processos de creació i els moments de convivència amb artistes que ofereixen una experiència vital rica al voltant del fet literari. Ofereixen tallers de creació de còmic, audiovisual o text de quatre hores durada. Us proposen diversos artistes, de cadascun d’aquests llenguatges, i vosaltres podeu escollir amb quin voldríeu treballar. L’artista escollit anirà a l’institut a crear peces de còmic, audiovisuals o de text individuals o col·lectives, amb un grup-classe de 15 joves. Sessions del 18 al 22 de febrer, de 9.30 a 14.00 h (30 minuts de pausa) al vostre institut.

Per a docents i bibliotecaris

A banda del programa específic per a escoles, el Flic Festival també ha previst el cicle Flic Formació, destinat a docents i bibliotecaris/àries. Els destinataris són mestres d’escola bressol, d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària (ESO i batxillerat) i bibliotecaris. Algunes de les sessions formatives es faran a la seu del Flic Festival i la resta a l’aula de formació de Tantàgora.

La primera proposta és 'Literatures d'infant', adreçada a docents del 1r cicle d’educació infantil i a bibliotecaris. Durant els tres primers anys de vida, l’infant creix i fa; escolta, toca, gateja, s’expressa a través del balbuceig, emet els primers sons, les primeres tires fòniques per fer-se entendre, amb les paraules i també amb tot el cos, s’embadoca. És molt recomanable procurar-li un entorn ben farcit del que anomenem primers literatures: poesies, jocs de falda i de paraules, contes, històries, llibres... Però quines eines tenim a l’abast per fer arribar tot aquest repertori als més petits a l’escola, la biblioteca? Des de Tantàgora dissenyen i produeixen els Fliquets, l’espai literari pensat per als més petits amb una selecció de llibres i diversos materials lúdics que configuren una zona d’experimentació de tots aquests recursos. Aquesta formació permet conèixer i identificar els elements, descobrir eines i metodologies en marxa, tot observant en directe com interactuen els infants presents als Fliquets acompanyats de les seves famílies. L'objectiu és donar a conèixer els diferents conceptes literaris de les literatures d’infant, veure en directe com els infants reben i reaccionen davant les diferents propostes i oferir nous recursos als professionals. Aquesta formació es divideix en tres sessions: 16 de març a la Fira de Creació Literària (10h a 13h), al Museu del Disseny, i el 23 i 30 de març a Tantàgora (10.00 h a 13.30 h).

La segona proposta és 'Educació literària i lectora', adreçada a mestres de 2n cicle d’educació infantil, primària i bibliotecaris. Aprendre a seleccionar d’entre la gran diversitat de materials literaris existents és un dels elements primordials per al disseny d’accions literàries diverses en què el llibre, la il·lustració, el text i l’argument comparteixen protagonisme. Des de Tantàgora dissenyen i produeixen les Experiències Literàries, unes instal·lacions que conviden a gaudir de la literatura a través del llibre, el so, el joc, la imaginació i la creació amb l’objectiu de promoure el foment pel gust lector de nens i nenes. Aquest curs permet conèixer les estratègies i conceptes que intervenen en cadascuna de les accions dissenyades per, així, oferir recursos i eines per exercir la mediació literària a l’escola i la biblioteca. Els objectius de la proposta són: saber destriar llibres i lectures per a nois i noies d’infantil i primària, aprendre a utilitzar diferents suports per engrescar a llegir i proporcionar nous recursos literaris als professionals.Aquesta formació es divideix en dues sessions: 2 de març de 10 h a 15 h a Tantàgora i 9 de març de 10 h a 15 h al Flic Festival, al MNAC.

La tercera i última proposta és 'Read On', pensada per a docents de secundària (ESO i batxillerat) i bibliotecaris. Enguany en el marc de la Fira de Creació Literària Infantil i Juvenil del Flic Festival han convidat diversos professionals a parlar sobre literatura i creació, i han creat un recorregut específic per al professorat i personal bibliotecari que treballen amb joves de 14 a 18 anys. Aquest itinerari inclou xerrades específiques i d’altres més generalistes. Sessions els dies 15, 16 i 17 de març.