Què llegirem aquest Nadal?

Aquí teniu algunes novetats editorials del sector de la literatura infantil per a aquest Nadal. N'hi ha per a tots els gustos!

Dunes (diari d’un altre estiu)

MURIEL VILLANUEVA. EDITORIAL BABULINKA BOOKS

Han passat dos anys des que la Duna va començar a escriure el seu diari. Ara té 14 anys i ha aconseguit entendre’s una mica millor ella mateixa. I el món, l’entén millor? Una lectura molt recomanable per a lectors a partir de 9 anys.

Non stop

TOMI UNGERER. EDITORIAL KALANDRAKA

Preocupat pel futur que espera als més joves, en un món maltractat per la contaminació, l’extinció d’espècies i les guerres, Tomi Ungerer presenta en conseqüència un planeta decrèpit i deshabitat, pel qual el protagonista vaga en solitari. Recomanat a partir de 6 anys.

Les coses que se’n van

BEATRICE ALEMAGNA. EDITORIAL COMBEL

A la vida hi ha moltes coses que se’n van, que es transformen, que passen. Totes menys una. Aquest preciós àlbum parla amb molta sensibilitat dels canvis vitals i del pas del temps. Cada escena inclou una pàgina de paper vegetal que convida a veure la transformació. A partir de 5 anys.

Què fan els pares a la nit?

THIERRY LENAIN I BARROUX. EDITORIAL BIRA BIRO

Un bon dia, la Sofia pregunta als seus pares què fan a la nit mentre ella dorm… Immediatament, la imaginació de la nena es desferma per trobar les respostes més originals i estrafolàries. A quina conclusió arribarà? Una lectura divertida recomanada a partir de 5 anys.

Retrats d’animals

LUCIE BRUNELLIÈRE. EDITORIAL JOVENTUT

Un llibre de gran format que aplega una fascinant galeria de 30 retrats d’animals de tot el món, ja siguin domèstics o salvatges. Uns retrats sobris i impactants en què l’autora ha sabut copsar tota la bellesa animal i donar-li vida i poder. A partir de 2 anys.

Una tempesta de por

MERITXELL MARTÍ I XAVIER SALOMÓ. EDITORIAL CASTELLNOU

Aprendre a gestionar les emocions és un dels reptes més importants per al desenvolupament dels infants. I això és el que busca aquesta col·lecció, que vol ajudar els nens i nenes a identificar les seves pròpies emocions, parlar-ne i afrontar-les. En aquest cas, la por. Recomanat a partir de 6 anys.

Missió Trobairitz!

CINTA ARASA. EDITORIAL ANIMALLIBRES

A Missió Trobairitz!, Cinta Arasa revisa qui van ser les trobairitz (dones poetes) i la importància i caràcter de la seva poesia. Plantejada com una aventura, les protagonistes d’aquesta novel·la són les gates de les trobairitz reals. A partir de 8 anys.

Contes del temps

TOMÀS MOLINA I EL PERSAS. EDITORIAL LA GALERA

Recull de dotze contes agrupats per estacions. En cada conte s’explica un fenomen atmosfèric, com ara la gebrada, les tempestes, la pluja d’estels... Cada relat va acompanyat d’una breu explicació científica sobre el fenomen atmosfèric i una fotografia. Recomanat a partir de 6 anys.

El lleó vergonyós...

EL POT PETIT. EDITORIAL MONTANA

El Pot Petit presenta el seu nou llibre basat en l’èxit musical El lleó vergonyós i els seus amics. Una nova manera de treballar les emocions, amb una mirada respectuosa que ressalta el valor de l’amistat i la solidaritat en un format lúdic i fresc. A partir de 5 anys.

La meva àvia és un nen com jo

A. AZPIAZU I A. AGIRRE. EDITORIAL LA TOPERA

Un llibre molt tendre per poder parlar amb els més petits de casa de l’Alzheimer i de com afecta els avis. És l’emotiva història d’una àvia i el seu net i de com ell és capaç d’entendre millor que ningú les actituds i reaccions de l’àvia. A partir de 4 anys.

Amistats animals

ANA GALLO I KATHERINE QUINN. EDITORIAL ZAHORÍ BOOKS

Un àlbum molt interessant per conèixer famosos de totes les èpoques i els seus estimats companys animals. Des de l’estornell de Mozart, que l’ajudava a compondre, fins al cérvol de Frida Kahlo. Tota una enciclopèdia de l’amor animal. Recomanat a partir de 8 anys.