Què llegim aquesta nit?

Aquí teniu algunes novetats en matèria de literatura infantil i juvenil. Què llegireu aquesta nit?

Zoom 'Una hora al cretaci'. Barcanova

Una hora al cretaci

ALFRED SALA

BARCANOVA

Una novel·la curta d’aventures en estat pur, que arrenca quan un grup de paleontòlegs descobreixen un fòssil de dinosaure carnívor amb les restes d’una noia del nostre segle. Amb molta acció, bon humor i un xic d’amor.

Zoom 'Tar tar blau'. Bambú

Tar Tar Blau

PININ CARPI

EDITORIAL BAMBÚ

Un clàssic de la literatura infantil italiana, traduït al català per primer cop. En Tar Tar Blau té un gat tot blau i un gos tot taronja. Una nit la neu cobreix tots els seus tarongers. Gelat de taronja, quina bona idea! Anirà al mercat a vendre’l i pel camí...

Zoom 'Una bala per al record'. Jollibre

Una bala per al record

MAITE CARRANZA

EDITORIAL JOLLIBRE

El Miquel, de tretze anys, creu que el seu pare, un miner republicà, ha mort al front. Però un dia arriba la notícia que és en un camp de presoners, prop d’Oviedo. La seva mare li suplica que el porti a casa i el noi, acompanyat per la seva gossa Greta, surt a buscar-lo.

Zoom 'El llapis màgic de la Malala'. Alianza / Barcanova

El llapis màgic de la Malala

MALALA YOUSAFZAI

ALIANZA EDIOTIRAL

Malala, activista per l’educació i guanyadora del premi Nobel, explica la inspiradora història d’una nena que va créixer en una regió afectada per la guerra sense deixar d’apreciar la màgia de l’esperança en tot allò que l’envoltava.

Zoom 'La ciutat'. Coco Books

La ciutat

INGELA P. ARRHENIUS

COCO BOOKS

Un magnífic llibre de gran format que permet descobrir, amb les seves originals il·lustracions, els diversos espais que podem trobar en qualsevol poble o ciutat. Arrhenius és una il·lustradora i dissenyadora sueca, reconeguda pel seu estil naïf i amb una forta influència de l’art gràfic dels anys 50 i 60 que la caracteritza des de fa més de 20 anys.

Zoom 'Què s'amaga dins el cos humà'. Cossetània

Què s’amaga dins el cos humà?

AINA BESTARD

COSSETÀNIA EDICIONS

Si mireu a través de les lupes, hi veureu detalls que no es veuen a simple vista. Amb la verda veureu el cos des de fora, però mirant amb la blava hi veureu aparèixer milers d’elements que no es veuen a primer cop d’ull. I amb la vermella, descobrireu molts més secrets!

Els Supertafaners XXL

EDITORIAL VOX

Aquest llibre tan enorme, tan XXL, està pensat perquè petits i grans s’asseguin al voltant seu, en passin les

pàgines i trobin resposta a 365 preguntes. Tot plegat, amb l’objectiu d’activar les neurones!

Zoom 'L'escola de la Haru'. Petit Fragmenta

L’escola de la Haru

F. COMPANY / L. LOZANO

PETIT FRAGMENTA

La història comença amb el retorn de la Haru al dojo (una escola oriental d’alt nivell on es combinen les capacitats físiques, intel·lectuals i espirituals), ara convertida en mestra. Cadascun dels quatre alumnes té un caràcter particular que la Haru els anirà ajudant a superar.