Què llegim aquesta nit?

Estigmes

RAMON MAS . EDICIONS DE 1984

Una novel·la sobre l’adolescència i la por d’acabar convertint-nos en els nostres pares. Una història que recorre els últims compassos d’un estiu que serà clau per a la vida del seu protagonista.

Miro el món

ROMANA ROMANSHYN / ANDRIY LESIV . ZAHORÍ BOOKS

Què veu un nadó quan neix? Quan va aparèixer la llum? Quants colors pot distingir l’ésser humà? Tot l’univers dels ulls i de la vista, en aquest llibre. A partir de 6 anys.

Una cançó de molt lluny

A.F. HARROLD / LEVI PINFOLD . EDITORIAL BLACKIE BOOKS

Una novel·la extraordinària d’amistat, por i imaginació. La canalla gaudirà seguint la història del Nick i la cançó misteriosa. A partir de 9 anys.

Que comenci l’espectacle!

WILFRID LUPANO / STÉPHANE FERT . EDITORIAL JOVENTUT

Una divertida història sobre l’ordre i la disciplina, però també sobre el desordre i l’espontaneïtat, que permetrà descobrir a la canalla la importància del dret a la llibertat. Recomanat a partir de 7 anys.

Un món de dones extraordinàries

EVA PRADA . EDITORIAL ANIMALLIBRES

Un àlbum que fa un viatge inspirador pels cinc continents, a través de diferents èpoques, per descobrir les biografies de dones que han marcat la història.

L’ocell que es va empassar una estrella

LAURIE COHEN / TONI DEMURO . COSSETÀNIA EDICIONS

Una nit, un ocell es va empassar una estrella. Des d’aquell dia, és tan brillant com un diamant... Una història plena d’emocions, amb delicades il·lustracions, sobre la bellesa d’allò que aparentment és senzill. A partir de 5 anys.

L’Avi Os té un secret

PEDRO MAÑAS / ZUZANNA CELEJ . EDITORIAL KALANDRAKA

El bosc és un escenari nevat on trobem la Mare Corb i a l’Avi Os, que s’ha despertat de la seva hibernació, incapaç de recordar on ha amagat un secret. No és entre les branques, ni al cau, ni tampoc al llac… i la seva inseguretat el fa sentir petit i indefens. Lectura recomanada a partir de 5 anys.