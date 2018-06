Què llegim aquesta nit?

24 senyals per descobrir un àlien

JULIANA MUÑOZ / E. BUILES

EDITORIAL NANDIBÚ

De manera subtil i amb una imaginació entremaliada, Juliana Muñoz posa al centre de la història la dura realitat que viuen molts nens i nenes, amb un pare que no es comporta com caldria. Recomanat a partir de 10 anys.

Gaudí

ANNA MANSO / SONJA WIMMER

EDITORIAL MEDITERRÀNIA

La canalla podrà conèixer la història del genial arquitecte català a través del personatge d’un llangardaix que acompanya Gaudí durant tota la seva vida i que li serveix d’inspiració per al drac del Parc Güell. Recomanat a partir de 8 anys.

El gran llibre dels animals gegants

F. COSANTI / C. BANFI / C. PERABONI

EDITORIAL COSSETÀNIA

Dos llibres en un. Un de gran format, on descobrir els animals més grans amb precioses il·lustracions, i un de petit format, on trobem alguns dels espècimens més petits del regne animal. Recomanat a partir de 5 anys.

Els secrets del planeta Mots

JORDI SEDÓ / F. SEDÓ

EDITORIAL GREGAL

Una novel·la amb intenció didàctica i una original trama argumental. Les protagonistes són les paraules, que s’agrupen en tribus i viuen experiències a través de les quals s’expliquen tot de conceptes gramaticals de manera amena i molt original. Inclou una guia didàctica per al professorat. Narrativa juvenil.

La cançó del bosc

A. TOVAR / A. FANLO

ED. EL CEP I LA NANSA

Una faula preciosa per aprendre a estimar la natura. A través de la mirada d’una nena molt especial descobriran per què és tan important respectar els cicles naturals o evitar el malbaratament dels recursos. Recomanat a partir de 6 anys.

Pam a pam

LEO LIONNI

EDITORIAL KALANDRAKA

Aquest clàssic està protagonitzat per una astuta eruga que se les enginya per no ser devorada per diversos ocells. Un àlbum que planteja als més petits la dicotomia entre les coses materials i les intangibles. Lectura recomanada a partir de 4 anys.

Ets un lleó!

TAEEUN YOO

EDITORIAL EKARÉ

Un àlbum il·lustrat perquè la canalla descobreixi les seves primeres postures de ioga. Un gos que s’estira al sol o un lleó que rugeix a la selva serveixen d’inspiració perquè, a través del joc i la imaginació, segueixin set postures de ioga per començar el dia. Recomanat a partir de 3 anys.