Canalla, què llegim aquesta nit?

Rady, el gat infermer

S. FUCHIGAMI I T. UESUGI. EDITORIAL BLACKIE LITTLE

Un àlbum ple de tendresa que explica una història real (encara que increïble): la d’en Rady, més conegut com “el gat infermer”, un heroi pelut de fama mundial que treballa en un refugi d’animals de Polònia. Un gat amb una sensibilitat i una entrega que han sorprès a tot el món pel consol que dona als animals ferits que arriben al refugi. A partir de 4 anys.

Plantànimals

M. BERMEJO I A. PABÓN. EDITORIAL SENTIR

Un conte escrit per una psicòloga infantil especialista en intel·ligència emocional que convida la canalla a descobrir les principals competències emocionals a partir d’uns personatges, meitat planta meitat animal, que representen les diferents emocions. A mode d’enciclopèdia, ells els ensenyaran a conèixer les emocions, saber expressar-les i entendre-les. Recomanat a partir de 2 anys.

El guardalluna

ZOSIENKA. EDITORIAL JOVENTUT

Un àlbum ple de màgia, ideal per compartir una estona de lectura amb la canalla abans d’anar a dormir. Permet explicar-los les fases de la lluna mentre els acompanyem en l’entrada al món dels somnis. Explica la història de l’Emili, que té com a missió vetllar per la Lluna i perquè la seva llum arribi a tots els animals nocturns. A partir de 5 anys.

L’arbre de l’amistat

BRITTA TECKENTRUP. EDITORIAL BRÚIXOLA

Les paraules lletges que ens diem quan estem enfadats o enrabiats obren una esquerda en tota relació. En aquest àlbum la canalla podrà descobrir que l’amistat és com un arbre màgic i preciós que només creix si es rega amb afecte i amabilitat cap als altres. A partir de 3 anys.

El follet Oriol i l’illa de plàstic

ÒSCAR SARDÀ. EDITORIAL BARCANOVA

El follet Oriol i els seus amics reben una notícia preocupant: l’illa llunyana de Tomuku, on viuen els buscadors de perles, està envoltada de deixalles de plàstic. La brutícia del mar no permet bussejar als tomukis, posa en perill la supervivència de les tortugues i deixa atrapats els peixos en el fons marí. Per això demanen ajuda. A partir de 3 anys.

Petita història del Servei Meteorològic de Catalunya

IL·LUST. PILARÍN BAYÉS. EDITORIAL MEDITERRÀNIA

Un conte que explica a petits i grans com es va anar formant de mica en mica, al llarg dels anys, el que avui coneixem com a Servei Meteorològic de Catalunya. Un àlbum sobre el temps, recomanat a partir de 8 anys.

L’escut de Catalunya

J. GRIFOLL I A. PONGILUPPI. EDITORIAL CASTELLNOU

Un llibre per acostar a la canalla l’origen de les quatre barres més enllà de la llegenda. El text integra la narració amb activitats que asseguren la participació activa del lector. Amb versos de Bori i Fontestà o de Jacint Verdaguer. Recomanat a partir de 9 anys.

La noieta daurada i altres contes

MERCÈ RODOREDA. EDITORIAL LA GALERA

Els contes infantils de Mercè Rodoreda aplegats en una edició preciosament il·lustrada a color per Albert Asensio. El volum compila la totalitat de contes de Rodoreda, i dues narracions inacabades, que mostren aquell món ple de fantasia, imaginació i innocència que va viure l’escriptora de petita. Recomanat a partir de 8 anys.

Jo i el món

M. TRIUS I J. CASALS. EDITORIAL ZAHORÍ BOOKS

Una petita història dins d’una gran història, la del món i la seva diversitat. De la mà de la Martina, descobriran com és la vida dels nens de tots els racons del planeta. Amb infografies i dades perquè aprendre sigui molt visual i divertit! A partir de 6 anys.