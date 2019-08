El Nan Casteller abraça més fort

Cada any surten al mercat més de 400.000 peces del Nan Casteller, una joguina de fusta creada l’any 2012 per un grup de mares emprenedores de Reus que, arran de tenir el seu primer fill, van adonar-se que no hi havia cap joc al mercat amb què es poguessin fer castells: “La nostra primera intenció era crear un joc identitari vinculat al fet cultural català, un souvenir per poder-se emportar fora de casa; i resulta que els infants s’ho passen tan bé jugant amb el Nan que s’ha convertit en una joguina pedagògica que ja tenen moltíssimes escoles i molta gent a casa”, explica Anna Tarragona, sòcia fundadora d’El Nan Creatiu.

La peculiar figura del Nan, una peça de fusta sense color, sexe, expressió, ni diferències entre el davant i el darrere, convida a ampliar el món imaginari i creatiu de l’infant, que pot fer i desfer sense pautes ni normes establertes. La joguina, amb la qual es poden construir tota mena de castells a partir d’un gest tan bonic i simbòlic com l’abraçada, es fabrica sota estrictes criteris de sostenibilitat (tant en l’origen de la fusta com en la mida de les diferents capses) i el produeixen persones amb discapacitat en un centre especial de treball. L’èxit del Nan ha fet que en els últims set anys s’hagi ampliat el seu món, amb més de 20 productes al mercat: imants, blocs de peces, cases, adhesius o clauers. L’última novetat ha sigut la incursió en el món literari, gràcies a la qual per primera vegada el Nan té vida pròpia.

ABRAÇANT-NOS TOT ÉS POSSIBLE

'El Nan Casteller' i 'El Nan i les abraçades perdudes' són els dos primers títols d’una col·lecció de contes per a infants a partir de 6 anys basada en el poder de les abraçades i que porta per títol 'Abraçant-nos tot és possible'. Editats per Barcanova, amb textos de Susana Peix i il·lustracions de Marc Sardà, els contes del Nan conviden a parlar de valors com el coratge, la força o la valentia, presents en el món dels castells: “Darrere la filosofia dels castells hi ha aspectes molt interessants per treballar amb els infants com la decisió, el seny o l’empatia. El Nan és un personatge present en les històries però no omnipresent, que ajuda a despertar la consciència o l’emoció en els infants”, explica Sara Moyano, editora de literatura infantil i juvenil de l’Editorial Barcanova.

El poder terapèutic del Nan Segons l’informe FAROS, publicat per l’hospital pediàtric Sant Joan de Déu, el joc del Nan Casteller és un recurs ideal per a aquells infants que necessiten millorar les seves capacitats d’orientació i d’espai o les seves destreses motores: Permet exercitar destreses motores relacionades amb la coordinació i la precisió.

La construcció del castell permet desenvolupar la capacitat d’observació, planificació i raonament.

La col·locació de les peces, que requereix ubicar-les d’una determinada manera per aconseguir l’objectiu del joc, facilita l’estructuració espacial i l’orientació.

Treballa les nocions de límit i la simetria respecte a un sol eix.

LLEGIR I OBSERVAR

Un altre tret divertit d’aquests àlbums il·lustrats del Nan Casteller és que els infants poden, a part de llegir la història, buscar la peça amagada en algunes de les seves il·lustracions. “Ens interessava molt d’aquest personatge el fet que té molt pocs elements identificatius, perquè així tots els infants s’hi poden veure reflectits. No hi ha cap element per caure en tòpics o prejudicis. No veig un bomber o una bruixa, veig un nan màgic, que tothom se’l pot fer seu, i que no té cap connotació física, emocional, ni psicològica”, explica Moyano.

'El Nan Casteller', el primer títol de la col·lecció, explica la història de l’Ona i el Jan, dos germans bessons que aconsegueixen coronar un castell gràcies a la presència del Nan, a qui descobreixen per primera vegada. Amb 'El Nan i les abraçades perdudes', els petits lectors descobriran la història del Víctor, un nen que sempre abraça tothom i que un dia perd les abraçades. La Carla, la seva amiga, l’ajudarà a recuperar-les inspirada per la figura del Nan.