La literatura es pot tocar, cantar i ballar

Us imagineu endinsant-vos en un bosc i descobrint personatges de ficció amagats darrere els arbres? O escoltant una història insòlita sota un paraigua? O gaudint d’un espectacle de dansa basat en un conte tradicional? Això i molt més ho podreu trobar al FLIC Festival, el festival de literatura i arts infantil i juvenil que se celebra fins al 23 de març a la ciutat de Barcelona.

PAISATGES LITERARIS

Aquest any el FLIC arriba a la novena edició i es presenta sota el títol 'Paisatges literaris', i converteix els escenaris en l’eix central del festival. “Partim sempre d’un concepte clau -diu Magalí Homs, directora del FLIC Festival-. Aquest any hem volgut donar molta importància al concepte dels paisatges, un element clau en la literatura per a tots els públics. Roser Ros ha fet una proposta de 87 llibres endreçats per diferents categories on el paisatge té una gran força. I a partir del concepte dels paisatges neixen diferents activitats relacionades amb la música, el ball, el cinema o la il·lustració”. Per donar força a aquesta idea han demanat la col·laboració de la il·lustradora Emily Hughes, autora de l’exitós àlbum il·lustrat 'Salvaje' (Libros del Zorro Rojo). Hughes ha fet el cartell del festival i alhora n’és una de les convidades principals.

EL ‘CROSSING ART’ LITERARI

Partint de la idea comuna dels paisatges, el FLIC aposta com sempre pel crossing art literari, que engloba diverses disciplines més enllà de la literatura, com ara el cinema, la música, la dansa, el còmic o l’audiovisual. “Des de sempre hem volgut acostar la literatura a tots els públics -comenta Magalí Homs-. Tenint en compte que la literatura sempre és la llavor de la qual partim, la nostra voluntat és acostar-nos a diferents llenguatges artístics. Un bon exemple d’això és 'La Quela', una de les propostes que fem aquest any, que s’inspira en la cançó 'La masovera se’n va al mercat', que amb dramatúrgia de Roser Ros es converteix en ritme i moviment interpretada per la companyia de hip-hop Brodas Bros”.

ESPAIS DIVERSOS

Tenint en compte que el FLIC aposta sempre per l’art en un sentit transversal, no és estrany que els espais on es fan les activitats vagin més enllà dels espais propis que tenen a veure amb la literatura. “Sempre hem apostat per arribar a museus, teatres, sales de cinema... Diferents centres culturals que no són propis de la literatura i que posen en relleu la relació entre la literatura i les diferents arts”. Així, doncs, podreu trobar activitats repartides per espais tan diferents com el Museu del Disseny de Barcelona, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Mercat de les Flors, el Macba, la Fabra i Coats Fàbrica de Creació, La Caldera Les Corts i la Filmoteca de Catalunya, entre d’altres.

EXPERIÈNCIES LITERÀRIES DIVERSES

Igual que 'La Quela' amb interpretació dels Brodas Bros és una fusió de diferents disciplines artístiques, també trobem altres experiències literàries i escèniques que poden sorprendre grans i petits. Un bon exemple és la instal·lació 'Dins del bosc', on el públic pot endinsar-se en un bosc de ficció i trobar-s’hi sorpreses i personatges insòlits. O bé la instal·lació 'Xiuxius i P.U.P.', on els nens escoltaran històries curioses amagats sota un paraigua. També hi ha l’experiència dels Relats creuats, on “les famílies -explica Magalí Homs-, sense l’ajuda de cap narrador, s’expliquen contes i històries els uns als altres”. També hi ha el 'Kit Flic', on els nanos escolten una història i després l’han d’il·lustrar segons el seu particular punt de vista sobre unes fantàstiques ulleres... Un conjunt de propostes que es poden tocar, ballar, escoltar i dibuixar.

LA FIRA

Aquest any el FLIC proposa una novetat important, que és la Fira de Creació Literària Infantil i Juvenil, que es podrà veure al Museu del Disseny els dies 15 i 16 de març. La intenció és aglutinar tot tipus de públic -familiar, professional, docent, bibliotecaris, escriptors, il·lustradors, etc.- perquè parlin de literatura, comparteixin temes en comú, concretin projectes i facin tallers familiars per a totes les edats.

I per als més menuts, el 'Fliquets' (una proposta per a infants de 0 a 3 anys), on trobareu una selecció de llibres del FLIC Recomana i alguns autors convidats que firmaran les seves obres. “Aquesta serà la primera vegada que tindrem una fira -explica Homs-. Serà un espai per intercanviar opinions, per fer coneixences, propostes creatives, concretar projectes... De la mà de la llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil Al·lots, grans i petits podran aconseguir les firmes dels autors convidats, mentre que la seva llibretera Paula Jarrin recomanarà llibres per a tothom”.

PER ALS ADULTS I PER AL PÚBLIC JUVENIL

El FLIC Festival no s’oblida de ningú, i per al públic adult i professional del sector la Fira inclou també una extensa programació de conferències a càrrec d’il·lustradors espanyols i internacionals tan importants com Emily Hughes (que ha fet el cartell del festival i que vindrà a presentar el seu nou llibre), Ricardo Cavolo, Suzy Lee o Rosa Tabernero. “En la conferència al FLIC em centraré en parlar del no-àlbum -diu Rosa Tabernero-. Parlaré de diferents propostes de llibres il·lustrats en la formació dels lectors de 6 anys cap endavant, amb la finalitat d’aïllar les claus per seleccionar diferents lectures a primària i inicis de secundària”. D’altra banda, també es faran taules rodones entre editors i creadors o la conferència d’accés gratuït 'Com explicar contes a casa', a càrrec de Roser Ros. I els més joves també tindran el seu espai. La periodista especialitzada en llibres Anna Guitart entrevistarà un grup de joves de 14 a 17 anys i els preguntarà què els han semblat alguns llibres i perquè els han agradat o no.

PERSONALITATS DESTACADES

I què més hi trobareu, al FLIC? Depèn del dia que hi aneu podreu trobar-hi activitats diverses i de tots els colors possibles. Jocs, performances, instal·lacions, debats, tallers, conferències i molt més, sempre amb l’eix central de la literatura i els paisatges. Aquest any, el cartell de personalitats convidades és més extens que mai i podreu trobar-hi noms destacats com ara els Brodas Bros, la companyia Exhibeat, Pere Faura, Suzy Lee, Joan de Déu Prats, Oscar Guayabero o Emily Hughes, entre molts d’altres. Perquè la literatura, més enllà de llegir-se, també es balla, es toca, es canta, s’il·lustra i, sobretot, es gaudeix. “La literatura pot ser molt divertida. Aquest és un element important. Ha de ser un gaudi i no pas una obligació. Volem que la gent es pregunti: «Ostres, tot això es pot fer amb la literatura?» Doncs sí. Es pot fer això i molt més”, exemplifica la directora del FLIC.

La motivació dels organitzadors neix de les reaccions d’infants i adults quan arriben al FLIC. Algunes són commovedores i d’altres deixen parats fins i tot als seus organitzadors. “L’any passat, a l’espectacle 'Balla’m un llibre', recordo un nen de 8 anys que mentre tothom ballava va agafar un llibre i es va posar a llegir. Doncs bé, pel que sembla aquell nano no llegia mai! Però aquell dia ho va trobar emocionant. I es va asseure tot sol i va començar a llegir. Va ser un bon inici”, diu Homs.

Així que recordeu, el FLIC us espera un any més amb activitats per a tots els públics. I sempre amb una idea de fons. Els llibres són meravellosos. I divertits. I es poden olorar, tocar, acariciar, escoltar, dibuixar, interpretar, ballar... Som-hi? El FLIC us espera.