La professora Roser Grivé pot assegurar que el llibre escrit per Antoine de Saint-Exupéry 'El petit príncep' explica, com ningú, què és l’amistat. Durant anys va fer-lo servir a les aules de secundària per explicar molts altres conceptes i ara, juntament amb Irene de Puig, fundadora del Grup Innovació i Recerca per a l’Ensenyament de la Filosofia - IREF, acaba de publicar la guia 'Com es pot llegir ‘El petit príncep’. Filosofia per a infants i joves' (Editorial Octaedro).

“L’amistat és una forma d’amor que implica el respecte per la llibertat de l’altre i que comporta delicadesa i plaer”, expliquen les autores des del principi del llibre quan volen fer entendre què vol dir la dedicatòria del llibre. “[L’amistat] és una relació que es construeix, de primer descobrint una simpatia mútua que amb el tracte es va confirmant i enfortint. Aristòtil considerava que era fonamental: «L’amistat és allò més necessari de la vida; sense amics ningú no voldria viure, encara que posseís altres béns»”.

A partir d’aquí, De Puig i Grivé proposen que els alumnes, a classe, facin algunes activitats relacionades, com ara explicar de quina manera va néixer alguna de les seves amistats, o esmentar les coses que els sembla que aporten als seus amics (els ajudes a fer la feina de classe; anem junts a llocs que ens agraden; els convido a casa meva; els guardo secrets que em confien; els escolto quan estan tristos o enfadats; els aconsello quan em pregunten per alguna cosa que han de decidir).

Tractar 'El petit príncep' a classe és una oportunitat per exercitar habilitats de pensament diverses

El cas és que Roser Grivé i Irene de Puig sostenen que tractar 'El petit príncep' a classe és una oportunitat per exercitar habilitats de pensament diverses: de cerca, conceptualització, raonament o comunicació i diàleg. És una bona oportunitat també d’aprofundir en la traducció entre el llenguatge escrit i la il·lustració, “perquè l’autor va acompanyar el llibre de dibuixos originals seus”, diu Grivé.

Sigui com sigui, quan Roser Grivé va tractar el llibre de Saint-Exupéry a les aules de secundària ho va fer “a l’estil del projecte Filosofia 3/18”, creat pel grup IREF, que pretén crear una xarxa d’escoles, anomenades filoescoles. De fet, a la mateixa web d’IREF es pot accedir als materials que serviran a les aules per tractar valors, per exemple, però sobretot per impulsar que els alumnes pensin, dialoguin i argumentin. “És una metodologia transversal, que els alumnes podran aplicar a totes les matèries”, assenyala Grivé. Alguns dels materials coneguts, creats per IREF, són la guia per llegir el llibre 'Wonder', escrit per Raquel J. Palacio.

Amb aquest prisma és com Grivé va tractar 'El petit príncep' a les aules. “Primer a l’assignatura de literatura, després a ciutadania i finalment a cultura i valors”, recorda.

VALORS UNIVERSALS

Entre les curiositats de la guia publicada per Octaedro cal destacar les il·lustracions: “Són extretes dels dibuixos dels quaderns dels alumnes, que ens les han cedides”. També cal remarcar que el llibre es pot fer servir a les aules des de primària fins a secundària. “L’edat que recomanem és des dels 10 fins als 16 anys”, diu Grivé. Així, per exemple, en els cursos de 3r i 4t d’ESO es pot fer servir per tractar conceptes com l’autoritat i el poder, mentre que per als de 10-12 l’amistat és un tema que commou especialment, “malgrat que el concepte d’amistat es pot tractar a totes les edats”, opina la coautora.

Les il·lustracions de la guia estan extretes dels dibuixos dels quaderns dels alumnes, que els les han cedides

La guia ofereix una mateixa estructura. Primer comença per la motivació de la lectura i, després, per una proposta de lectura d’imatge i de text a partir de la qual hi ha els conceptes que es tractaran. “També rescatem les màximes del llibre, que són veritats universals”. I, finalment, hi ha l’apartat personal d’escriptura i de dibuix, perquè els alumnes vagin fent el seu quadern personal i es puguin apropiar del que han compartit a la rotllana amb els companys.