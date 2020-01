Els ‘Booktubers’: un fenomen?

La booktuber Mixa ha despuntat els últims anys i s’ha convertit en una de les booktubers amb més influència a Catalunya. Les recomanacions de llibres del seu canal de YouTube són seguides per centenars de joves lectors que esperen que els recomani setmanalment noves lectures. “L’amor pels llibres em ve de petita -explica la Mixa-. Era a la panxa de la mare i ella ja em llegia contes. Després, quan vaig néixer, la mare em va continuar llegint contes cada nit. Anar a la biblioteca, a casa meva era un ritual. Als 2 anys ja tenia el carnet de la biblioteca del barri. I sí, llegir llibres era i és la meva gran passió”.

Amb els anys, la Mixa es va convertir en una lectora voraç i amant dels llibres. Però com els passa a molts joves lectors, no sabia gaire amb qui poder compartir aquesta passió. “Als 10 anys vaig tenir la sort d’entrar al fòrum del Què llegeixes? Això em va permetre posar-me en contacte amb molts altres lectors com jo. Va ser un primer pas. Més endavant van fer un concurs de booktubers i m’hi vaig presentar. I després encara em vaig presentar a un altre concurs organitzat per les Biblioteques de Barcelona en què havia de recomanar llibres. Em vaig adonar que això de fer de booktuber m’agrada. A més, reunia les meves dues grans passions: els llibres i l’edició”.

La Mixa va crear el seu blog, Paraula de Mixa, on feia ressenyes de les lectures que més li agradaven i que cada cop tenia més seguidors. Però la idea de fer el seu propi canal de YouTube anava prenent força a poc a poc. “Sempre m’he fet la mateixa pregunta: on són els joves? Quan em reuneixo amb joves lectors els pregunto quants d’ells llegeixen blogs. Quasi ningú aixeca la mà. Ara bé, quan els pregunto quants d’ells són seguidors de YouTube, tots l’aixequen. En aquell moment ja em feia la mateixa pregunta, i vaig arribar a una conclusió clara: amb el blog no en tenia prou. Així que faria un canal de YouTube i començaria a recomanar llibres. Qui ho volgués, però, podria ampliar la informació del llibre consultant el meu blog”.

Quan li preguntem quin és el criteri per seleccionar lectures, la Mixa ho té clar. “Com que tinc poc temps, prefereixo parlar dels llibres que més m’agraden. D’altra banda, intento potenciar la literatura catalana o bé la literatura estrangera traduïda al català. Ressenyo literatura juvenil i també literatura d’adults. I sí, ho faig en català, perquè és l’idioma en què em sento més còmoda”.

Quan li preguntem com s’encara una videoressenya ens diu que cal una idea clara i un guió previ molt treballat. “Sempre dic que darrere de cada minut hi ha una hora de feina. Cal fer un guió, marcar una estructura, pensar bé el que vols explicar... I després saber transmetre-ho als teus seguidors. També pots ser creatiu i inventar-te jocs, petits reportatges, trucs d’edició...”

La Mixa, tot i ser una de les booktubers més actives i prolífiques que hi ha actualment en català, ens comenta que encara no pot viure estrictament del canal de YouTube, però sí del món que envolta la feina de booktuber. “Cada cop em criden de més llocs per fer presentacions de llibres, moderar taules rodones, fer presentacions d’actes o portar clubs de lectura. De fet, ara hem creat un taller, que es diu 4fantic.com, on impartim tallers a les escoles, instituts i biblioteques sobre com convertir-se en booktuber. Tenen molt d’èxit. Cada cop hi ha més nanos que volen expressar la seva opinió a la xarxa i que senten passió per aquest món: la literatura”.

LECTOR PRECOÇ

Lluc Chavarría no només és amic de la Mixa sinó que és un altre dels booktubers amb més influència actualment a la xarxa. Té -atenció!- 15 anys i en fa quatre (en tenia 11!) que té un canal de YouTube on recomana tota mena de llibres. “A l’ESO ja m’encantava llegir -ens diu el Lluc-. Llegia totxos. Em vaig llegir El senyor dels anells de molt jovenet i el vaig disfrutar molt. El problema és que no tenia ningú amb qui comentar tots els llibres que em llegia. Un dia anava pel carrer amb dues amigues i vam veure que feien un taller de booktubers. Vam tornar a la biblioteca de la nostra escola i vam dir-li a la bibliotecària: nosaltres volem fer això”.

Les primeres videorecomanacions les van fer a la biblioteca de l’escola, juntament amb dues companyes de classe. “Al principi érem tres. La Victòria, la Itziar i jo. Vam decidir parlar dels llibres que en aquell moment ens agradaven. Recordo que la Victòria va ressenyar Crepuscle, la Itziar va triar Wonder i jo vaig ressenyar Harry Potter. En aquell moment ningú ens va ensenyar com havíem de fer els nostres vídeos. Així que vam començar improvisant i més tard els vam anar perfeccionant. Recordo que quan vaig arribar a casa i vaig dir als meus pares que volia ser booktuber, el meu pare va dir: «Si pot sortir sol al carrer, pot sortir a YouTube». A la meva mare li va costar una mica més, però al veure que ho fèiem a la biblioteca de l’escola se’n va anar refiant. I després em va acabar donant suport, sí. Com no podia ser d’una altra manera”.

El Lluc ens diu que per convertir-se en booktuber cal, sobretot, passió pels llibres i posar-hi moltes moltes ganes. “La resta és ben fàcil. Es necessita un mòbil amb una càmera digna i després algun programa d’edició -pot ser més o menys elaborat-. Ah!, i bones idees, sobretot bones idees. Has de tenir molt clar què vols remarcar del llibre que vols ressenyar”.

Booktubers Claret -ara Lluctuberelbooktuber- recomana sobretot literatura juvenil. “És el que jo llegeixo. I els meus subscriptors són més o menys de la mateixa edat que jo. Els parlo directament. Els interpel·lo. Crec que potser se’n refien més perquè saben que tinc més o menys la mateixa edat que ells. A més, tinc poc temps perquè estic estudiant batxillerat i ho aprofito per parlar dels llibres que més m’agraden”.

El Lluc va triar parlar en català tot i saber que això comporta arribar a molts menys subscriptors. “El meu germà m’ho ha dit més d’una vegada: «Ho hauries de fer en castellà, que tindries molts més seguidors». De fet, no només m’ho diu el meu germà, també molta altra gent. Però jo faig això per passar-m’ho bé. Per tant, ho he de fer en la llengua amb què em senti més còmode. I aquesta és el català. Ho tinc clar”.

Booktubers Claret, que ara ja treballa en solitari (les seves companyes ho han acabat deixant), ha aconseguit, com la Mixa, crear i formar part d’una comunitat de joves lectors amb qui pot compartir la seva passió pels llibres. “He conegut gent meravellosa, com la Mixa -ens diu el Lluc-. Gent amb qui poder parlar de llibres, amb qui quedar i crear nous continguts, amb qui compartir experiències”. La Mixa hi està completament d’acord: “Juntament amb altres joves lectors, a finals d’any vam crear la I Jornada de Joves Lectors. Hi vam convidar autors i vam poder debatre llargament sobre el present i el futur de la literatura juvenil. Va ser tot un èxit i volem continuar per aquest camí”.

I és que tant el Lluc com la Mixa tenen clars quins són els beneficis de dedicar-se a aquesta feina. “Llegir és fantàstic -diu el Lluc- . T’aporta diversos punts de vista amb els quals veure el món i et permet escapar-te de la rutina i viure mil històries”. La Mixa hi està d’acord, i afegeix: “El meu propòsit és continuar encomanant la passió per la lectura als joves i alhora fer créixer la comunitat de booktubers en català. Ah!, i hi ha un element molt important que no podem passar per alt. Llegint t’ho passes bé! Pot ser superior a veure qualsevol sèrie. Això no s’explica prou, però és important no perdre-ho mai de vista. Llegir és fantàstic!”.

