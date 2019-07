Els clàssics de la LiJ s'enlairen

Per llegir, qualsevol lloc és bo i qualsevol moment és adequat. Per això aquest estiu –i per tercer any consecutiu– la companyia aèria easyJet torna a incorporar una "llibreria a les altures" amb clàssics de la literatura infantil, per fomentar la lectura des d'edats primerenques i per animar els pares a acompanyar els seus fills en aquest procés. De fet, segons dades del Baròmetre d'Hàbits de Lectura i Venda de Llibres que la Federació de Gremis d'Editors va dur a terme a Espanya el 2017, a les llars amb nens de menys de 6 anys el 83% dels pares afirmaven llegir-los de manera habitual.

Perquè aquestes dades es mantinguin (o s'ampliïn!), durant els mesos d'estiu l'aerolínia inclou més de 60.000 llibres infantils en set idiomes a la seva flota de més de 300 avions. Amb això dona l'oportunitat als 7,5 milions de passatgers que hi volen aquestes vacances de començar a omplir el seu quadern de viatge ja a l'avió. Javier Gándara, director general d'easyJet a Espanya i Portugal: "Amb accions com aquesta volem demostrar que tenim ben present un dels grans reptes de la societat, l'educació dels petits de la família. Convertim un moment aparentment lúdic en un temps divulgador, aportant el nostre granet de sorra a aquesta tasca".

La iniciativa beneficiarà els 7,5 milions de passatgers que viatgen amb l'aerolínia

Si bé els vols de les dues bases operacionals d'easyJet a Espanya –Barcelona i Palma– estaran equipats amb llibres en castellà editats per HarperCollins i Planeta, molts dels contes a bord dels vols des d'Espanya i cap a Espanya operats per altres bases seran en anglès. D'aquesta manera, la iniciativa adquireix un doble component educatiu: la promoció de la lectura i, al seu torn, la pràctica d'un idioma prioritari. Rocío de Isasa, directora de Harperkids, segell d'infantil i juvenil de HarperCollins Ibérica: "Sempre estem disposats a participar en nous projectes de foment de la lectura. En aquest cas, ens alegra molt participar en la iniciativa d'oferir als passatgers més joves dels vols d'easyJet una magnífica i acurada biblioteca, en un escenari molt poc habitual". Per la seva banda, Planeta remarca el caràcter innovador de la iniciativa. "El concepte d'innovació és una cosa que sempre hem tingut molt present en la nostra activitat i ens enorgulleix continuar col·laborant amb una llibreria a les altures: una iniciativa que posa un moment lúdic al servei de la lectura d'una manera natural i íntima", assenyala Marta Bueno, directora editorial de l'Àrea Infantil i Juvenil de Planeta.

Els beneficis de la lectura per al desenvolupament individual i social de les persones, sobretot si l'afició comença de petits, han estat assenyalats pels experts en nombroses ocasions i inclouen avantatges com ara més capacitat d'atenció, memòria i imaginació, així com una millor estructuració de les idees.