Confinats en família: celebrem Sant Jordi

Aquest any viurem un Sant Jordi ben atípic. No podrem sortir a passejar en família per tafanejar entre paradetes i triar aquell llibre tan desitjat, però el podem celebrar d'altres maneres. Si no voleu faltar a la vostra cita anual amb els llibres, de grans i petits, podeu fer, per exemple, les vostres compres de llibres a https://llibreriesobertes.cat i recollir-los quan les vostres llibreries de capçalera tornin a obrir. També podeu celebrar Sant Jordi decorant els vostres balcons amb l'activitat que aquesta setmana us proposem a l'AraKids, o bé participar en algunes d'aquestes activitats:

Taller de poesia per a tota la família

L'editorial Flamboyant us proposa per demà dimecres, 22 d'abril, un taller de poesia en família sense sortir de casa, que podreu seguir al seu perfil d'Instagram en directe a les 18.30 hores. Amb Eve Aixalà, escriptora i autora d'El cuquet de l'amor.

Una altra llegenda de Sant Jordi és possible

Els amics d'Un racó de conte han creat un conte amb ombres xineses i han reescrit una mica la llegenda de Sant Jordi perquè sigui més original. Sabeu qui explica la llegenda, en aquest cas? La Dragona! La princesa Gina és valenta i decidida i es fa amiga seva, i la gran arma del cavaller Sant Jordi són les paraules. Una peça molt especial que us agradarà descobrir en família!

L'altra llegenda de Sant Jordi: la Dragona, la princesa i el cavaller Sant Jordi

Celebrem Sant Jordi dibuixant

L'editorial VV Kids proposa celebrar la diada de Sant Jordi dibuixant. Els seus responsables demanen que els envieu un dibuix fet pels petits de casa que representi el que la canalla està fent aquests dies: lectures, jocs divertits, cançons, pel·lícules... o sobre els llocs on la imaginació els està portant. Els dibuixos es publicaran al compte d'Instagram de VVKids i els primers 23 participants rebran un llibre perquè puguin continuar divertint-se casa a través de la lectura. La iniciativa va començar dilluns i es tancarà el 30 de abril. A dibuixar!

Novetat editorial

L'actor Jordi Villacampa presenta el seu segon llibre, La ciutat dels nens i les nenes. Llunicity, editat per Pagès Editors. Proposa el conte com un recurs per explicar la mort als nens, "un tema que aquests dies és més present que mai als mitjans de comunicació i a les converses". La ciutat dels nens i les nenes. Llunicity és l'indret on van a parar aquells infants que, com la Laura, han hagut d'abandonar la Terra. A la Lluna, els infants han refet la vida i han trobat nous amics amb qui passar-s'ho bé. Des de Llunicity, cada dia observen la Terra i recorden tots els éssers estimats. El conte és la segona part de La nena que volia ser la lluna, el debut de Jordi Villacampa Viñes, que ja s'ha convertit en un llibre de referència per a les famílies que volen treballar la pèrdua entre els més petits. Per donar a conèixer el llibre, Villacampa impulsa a les seves xarxes socials el Club dels Llunàtics, on anirà convidant persones a llegir fragments del llibre, per fer més lleuger el confinament. "L'he anomenat així perquè aquests dies tots som una mica a la Lluna. Així que permetem-nos llegir i atansar-nos al món dels nens, que passen moltes hores a casa. El Club dels Llunàtics vol ser un espai perquè els nens i les nenes siguin també protagonistes", diu l'autor. El llibre es pot comprar en línia a la web de Pagès Editors o el podeu encarregar a la vostra llibreria de referència.





Un conte de llegenda!

Com que, tal com dèiem, les circumstàncies del confinament fan que aquest Sant Jordi no puguem inundar els carrers de parades de llibres, contes i roses, l'escriptora Anna Fité ha gravat un vídeo en què explica el conte infantil Sant Toni i el gat, una versió nova i divertida que ha fet de la llegenda tradicional de Sant Jordi i el drac. És publicat a l'editorial La Galera, a la col·lecció I si...?, que justament planteja aquesta hipòtesi: ¿i si les llegendes, quan van pas s ant d'un narrador a un altre, de generació en generació, s'haguessin anat transformant i, en realitat, la versió original fos aquesta que ella explico? Qui ho sap? Podria ser possible, oi?

La llegenda de Sant Toni i el Gat

Audiocontes