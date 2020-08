Dibuixar la memòria per als adults del futur

La història no és aliena a la canalla; la memòria, menys. Acostar el passat recent als nens a partir dels nou anys en llibres il·lustrats amb trames que enganxin és l’objectiu de la col·lecció Memòria Dibuixada, iniciativa del Memorial Democràtic, vinculat al departament de Justícia del Govern. Ha editat tres volums: Elna, la maternitat ; El cel sota terra, sobre els bombardejos de la Guerra Civil (escrit pel col·laborador del Criatures Jaume Cela), i Llibres contra bombes. Història d’un bibliobús. El quart títol, que sortirà el 2021, el protagonitzarà Ana María Martínez Sagi, poeta, sindicalista, periodista, feminista i atleta. Primera directiva del Barça. I homosexual, per la qual cosa la família va allunyar-la de la parella. Volen publicar-ne un cada any i estan oberts a propostes.

“Volíem explicar altres històries, relats de persones anònimes, les que no surten als llibres de text, a la televisió ni a la Viquipèdia, però que, gràcies a la seva valentia, tossuderia o voluntat, van fer que altres poguessin resistir, sobreviure o, simplement, néixer”, apunta Gemma Simon, llicenciada en psicologia i responsable del servei pedagògic de la institució. Remarca: “En cada acte que fem, cada exposició, taller, ruta, on sigui, sempre hi ha algú que ens explica un detall de la seva vida. D’aquí va sorgir la idea, amb l’ànim de no oblidar, de recordar, de transmetre, de compartir, de no perdre; de dibuixar, en definitiva, aquell tresor”. Amb obres úniques: “Volem posar en valor els diferents estils de treball dels qui han dibuixat cada conte: la tècnica utilitzada, els colors, el traç, cada detall. No hi ha res a l’atzar; tot està especialment elaborat per transmetre’ns sensacions i coneixements”.

Col·labora amb el servei pedagògic (Gemma Simon i Laia Coma) Josep Lluís Martín Berbois, doctor en història contemporània i tècnic i responsable de publicacions del Memorial. “Coordinem els tres experts que participen en el llibre i en reviso els continguts i il·lustracions perquè no hi hagi errors”, indica. Com a editor, segueix tot el projecte fins a la impressió, punt final d’un procés que comença de zero: “Busquem personatges o esdeveniments puntuals, i debatem les possibilitats que en sigui factible o no la publicació perquè el públic juvenil conegui alguns aspectes o persones rellevants”. L’article de context el fa un historiador, l’il·lustrador s’escull per consens, i el conte l’escriu algú que conegui el tema o la persona. Amb la feina de tots tres i reunions de seguiment, ja ho tindríem. Els volums es poden encarregar a qualsevol llibreria o es poden comprar en línia.

¿Com s’aconsegueix que els nanos s’hi interessin, que entenguin que els afecta? Simon: “El treball amb els educadors i la família és fonamental. Per això, cada llibre inclou un text elaborat per un historiador i imatges d’arxiu per fer-se’n una idea més acurada. Sabem que hi ha mestres que utilitzen Memòria Dibuixada amb els alumnes”. ¿I com se’ls pot parlar de guerres, morts i injustícies diverses sense un tractament edulcorat? “Gairebé tots els autors pensen que cal ser clars amb els infants, no dir mentides. Ara bé, és important parar l’orella, esperar-ne les preguntes, anar madurant la història plegats per anar enriquint-ne el coneixement, integrant nou vocabulari, ampliant idees i conceptes, però sempre, sempre, sempre respectant-ne la maduració, el ritme. Cal estar atents a les necessitats de cada infant i promoure espais per fer preguntes o fer silencis”.