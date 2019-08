La diversitat familiar en els contes per a infants

De famílies n’hi ha de molts tipus: homoparentals, monoparentals, amb fills biològics, amb fills adoptius, famílies enllaçades... El ventall és tan ampli que cada cop apareixen més contes, àlbums il·lustrats i llibres juvenils que avancen en aquesta temàtica. La Setmana del Llibre en Català 2019 -que se celebrarà a la Plaça de la Catedral de Barcelona del 6 al 15 de setembre- també avança en aquest sentit. I és que un dels seus eixos serà la diversitat familiar narrada des de diferents perspectives.

“Ens cal una literatura que aposti per la diversitat de famílies i entorns”, explica la psicòloga clínica Mercè Sardà. “La literatura no ha de mostrar-nos un món idealitzat i irreal, sinó que ha de ser un mirall de la societat. Com més ampli sigui el ventall familiar representat en la ficció, més ampli serà el marc mental dels seus lectors. De famílies, avui, n’hi ha de molts tipus i totes es mereixen el mateix dret a ser representades”. Joan Sala, president de la Setmana del Llibre en Català, explica que, per a ells, la diversitat familiar és una prioritat. “Cada any fem un tema específic que vertebri la Setmana, i que té a veure amb algunes carències de la nostra societat. Aquest any la Setmana se centra en la violència de gènere. Dins de la violència de gènere hi trobem un canvi de models i de rols familiars”.

MODELS FAMILIARS CREIXENTS

Joan Sala comenta la necessitat de representar aquests models en la literatura per a infants i joves. “Quan parles amb mestres, t’expliquen la dificultat de tractar aquests temes a les aules. La literatura encara representa un únic model familiar -el tradicional, el de tota la vida-, però, en canvi, la realitat que vivim és molt diversa. Tot i així, cada cop estan apareixent més materials interessants -contes, àlbums il·lustrats, llibres per a joves- que ens mostren la diversitat familiar entesa des de diferents perspectives. Infants amb dues mares o dos pares, famílies monoparentals, nens que viuen amb els avis... La idea és que cap nen se senti estrany per tenir la família que té”.

ALGUNS TÍTOLS

Així, la Setmana oferirà una àmplia proposta d’activitats, entre les quals trobareu presentacions de llibres, recitals, taules rodones, itineraris literaris i tallers de contacontes, entre d’altres. I per a tots els que vulgueu passejar i comprar llibres, podreu acostar-vos a les diferents parades, on els llibreters i editors us recomanaran els millors llibres.

Sobre la temàtica en concret de la diversitat familiar, la Setmana ofereix títols tan interessants com l’àlbum il·lustrat 'Sirenas' (Editorial Kókinos), guanyadora d’aquest any del Premi Llibreter; l’àlbum il·lustrat 'Familiari' (Comanegra), en què totes les famílies del món hi són representades i en el qual els infants podran entendre que cada família és única i especial; el llibre 'Germanastra' (El Cep i la Nansa Edicions), que trenca amb els tòpics d’una princesa i la relació amb la seva germanastra; 'Amb la Tango són tres' (Kalandraka), que explica la història del primer pingüí femella amb dos pares al zoo de Nova York; 'Una gran família' (Beascoa), que retrata un barri on viuen diferents famílies; o bé la trilogia juvenil 'Por, Mentida i Veritat' (Edebé), de Care Santos, que aborda el tema dels joves que creixen en reformatoris, sense poder gaudir d’un entorn familiar. Ja ho veieu, per triar i remenar!