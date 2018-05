Els contes, un bon recurs!

Avui us volem parlar d’un recurs que sempre ha estat una de les fonts d’aprenentatge més riques i completes per treballar amb els infants. A les sessions de logopèdia, tan individuals com grupals, l’utilitzam per treballar molts objectius i ens permet obtenir grans beneficis. Aquest recurs és el conte il·lustrat, que aporta plaer i ens fa gaudir sols o en companyia, i, a més, enforteix els vincles afectius i ens acosta als infants perquè ens mostra més accessibles.

Quan llegim un conte a un infant, a més de compartir amb ell una estona agradable, afavorim l’aprenentatge i l’adquisició d’habilitats bàsiques per a un bon desenvolupament. Aquesta activitat també ajuda a desenvolupar la comunicació oral, adquirir vocabulari nou i millorar la comprensió, l’aprenentatge i l’ús d’estructures sintàctiques més complexes, així com el desenvolupament gramatical. També millora la capacitat d’escolta i atenció, així com el desenvolupament d’aspectes bàsics de la comunicació com la participació activa i el torn de paraula.

A més, afavoreix la imaginació, la creativitat i la gestió d’emocions. També permet descobrir i comprendre el món que ens envolta, ja que possibilita la identificació amb els personatges.

Un altre aspecte que cal destacar del treball amb contes és que desperta l’interès per la lectura i en fomenta l’hàbit. Tot això facilitarà que en el futur els infants puguin gaudir-ne i aprofitar-la com a font d’aprenentatge i de plaer.

Si bé hi ha molts de contes que poden resultar profitosos, és important que en haver-ne de triar un es tinguin en compte aspectes com el format, el tema, l’estil, la complexitat, l’extensió, el propòsit, etc. D’aquesta manera, traurem el màxim profit a l’experiència.

A continuació, tenint en compte els criteris esmentats, us presentam un seguit d’obres que poden resultar molt interessants.



‘L’erugueta goluda’ , d’Eric Carle. És un conte per a nins d’Infantil i primer cicle de Primària que ens permetrà treballar una gran quantitat de conceptes com els nombres, els colors o els dies de la setmana a través de la història de la protagonista, que viu un canvi important al llarg del relat.

És una opció fantàstica per treballar amb els més petits. El respecte, la solidaritat i la visió positiva de les diferències són alguns dels valors que s'hi presenten i que poden ser un bon recurs per a l'educació de la convivència.

S'hi tracta d'aquest tema d'una manera ben natural i segur que serà un bon recurs per a les famílies amb infants de l'etapa d'Educació Infantil.

Aquest peix, si bé és el més bonic de l'oceà, no té amics per jugar. Amb aquest conte podrem treballar la importància de compartir.

Un llibre fantàstic per abordar la superació de les pors i el valor de la diversitat.

Per treballar a Educació Infantil i Primària. Com que l'estructura i les il·lustracions són repetitives ajuda a la comprensió i expressió oral. Els personatges de la història són un grup d'animals del bosc i la selva que volen tastar la lluna per saber quin gust fa.

La diversitat, la importància d'acceptar els altres tal com són i l'assetjament escolar són conceptes que es treballen a través de la història personal d'aquest personatge tan entranyable.

El monstre de colors no sap què li passa. S'ha fet un garbuix d'emocions i ara li toca desfer l'embolic. Una història senzilla i divertida que introduirà petits i grans en el fascinant llenguatge de les emocions.

Júlia, la protagonista, té un forat molt gran que no li agrada gens i cerca maneres d'omplir-lo. Aquest conte ens parla de la resiliència o la capacitat de sobreposar-se a l'adversitat i trobar-hi un sentit.

Explica la conflictiva relació entre un nin petit i la seva germana gran, una relació que no sembla gaire fàcil, però tothom sap que entre germans mai no manquen les tensions, fins i tot quan entre ells domina l'amor.

Sota un llibre aparentment senzill s'hi amaga un conte ple de color que arranca somriures a cada pàgina. Un llibre que sens dubte farà gaudir petits i grans de l'estona compartida (per a nins d'entre 2 i 6 anys).

Aina Moratinos i Mariona Herrera són logopedes de Creix