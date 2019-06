Contes per aprendre de la vida a pagès

Què en sap la vostra canalla de les feines del camp? I dels canvis que es produeixen a la natura? I del calendari de pagès? Si la resposta és “res” o “ben poca cosa” us pot interessar aquesta col·lecció de contes. És un projecte de la granja Mas Casablanca, una casa de pagès tradicional catalana situada a Taradell, a tan sols 6 quilòmetres de Vic. Partint del desconeixement sobre aquests temes que han pogut constatar a partir del contacte amb els infants que visiten la seva granja, han ideat una col·lecció de contes -ep, i de contes bonics!- que tenen com a temàtica principal els aspectes de la vida de pagès.

EL DIA A DIA EN UNA GRANJA

El Pep i la Roser, pagesos i amos de la granja, recorden com va néixer la idea. “Des de sempre hem fet visites guiades a la granja. La gent, quan venia, ens deia que n’havia après molt i ens preguntaven si es podien endur algun objecte de record. Ens vam adonar que hi havia un desconeixement real de les feines del camp. I d’altra banda, moltes ganes d’aprendre’n i de saber-ne més. Aleshores se’ns va acudir una idea: ¿i si fèiem un primer conte?”. A partir d’aquí va néixer l’editorial per publicar aquests contes, Edicions Casablanca, que posa a l’abast dels lectors històries inventades sobre el que podria ser el dia a dia en una granja. Uns contes que tenen l’autoria de Scaramuix.

Cadascun dels contes està dedicat a un mes de l’any, de manera que es crea un autèntic calendari de pagès

DOS PERSONATGES SIMPÀTICS

Tots els contes estan protagonitzats per dos ratolins, el Fermí i la Valentina, que viuen des de fa temps a la casa i en coneixen tots els racons. “El Fermí i la Valentina són una mica com nosaltres dos -ens diu la Roser-. El Pep sempre ha sigut pagès i jo soc barcelonina. Ens vam conèixer un bon dia i jo vaig abandonar la ciutat per venir a viure amb ell al camp. La diferència és que ells dos es coneixen per internet”. Cadascun dels contes està dedicat a un mes de l’any, de manera que es crea un autèntic calendari de pagès. El lector, així, podrà entendre els canvis que es produeixen a la natura, o bé la importància d’algunes feines que es fan a l’hort o al camp. “Al conte del mes de gener, per exemple, descobrim que ha nevat i que cal anar a avisar els veïns per si necessiten res. Com que fa força fred també és un bon moment per fer la matança del porc. Al mes de maig toca esquilar les ovelles. I així anem vivint aventures durant els dotze mesos del calendari de pagès”.

LECTORS FIDELS

La Roser, que explica que els contes tenen lectors fidels des dels 2 anys, afirma que més enllà dels contes del calendari de pagès, ja han ampliat la col·lecció a nous títols, però sempre amb els mateixos protagonistes. “I és que si una cosa tenim clara és que quan la gent ens ve a visitar descobreix tot un món interessant i desconegut que els acostuma a caure lluny. Ells ens animen a seguir escrivint contes i això és el que continuarem fent perquè estem molt engrescats amb la idea. I perquè ens agrada que la gent conegui la feina que fem”. El camp pot ser apassionant!