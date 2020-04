El metge i investigador Salvador Macip i l'il·lustrador Emilio Urberuaga s'han unit de nou per crear un conte per a una crisi: L’Alícia i el coronavirus. Després de la publicació l’any 2018 del llibre Dins la capsa meravellosa. Viatge a l’interior de la vida, l’actualitat ha fet que aquest tàndem es trobi de nou a Flamboyant per fer aquest conte sobre el coronavirus.

I el seu objectiu és molt concret: explicar, de manera amena i pedagògica, què és el coronavirus i per què és tan important quedar-nos a casa. L’Alícia, la curiosa protagonista del llibre Dins la capsa meravellosa, continua fent-se preguntes. I, aquesta vegada, esclar, la nena es pregunta: per què no puc sortir de casa a jugar? A partir d'aquí, descobrirà què és el coronavirus i què pot passar si surt de casa.

Podeu descarregar el conte aquí.

Salvador Macip és metge, investigador i escriptor. Va estudiar medicina a la Universitat de Barcelona, on també es va doctorar en genètica molecular i fisiologia humana. Va treballar nou anys a l’Hospital Mount Sinai de Nova York. Actualment és director d’un grup de recerca de la Universitat de Leicester (Regne Unit). Ha publicat una trentena de llibres i ha estat premiat en diverses ocasions. Col·labora regularment en la premsa escrita i la radio.

Emilio Urberuaga va obtenir el Premio Nacional d’il·lustració, atorgat pel ministeri de Cultura, en reconeixement al conjunt de les seves obres l’any 2011. La seva obra s'ha difós i exposat en més de vint països, i es pot trobar en prestigioses col·leccions nacionals i internacionals. És l’únic il·lustrador espanyol l’obra del qual està representada al Chihiro Art Museum de Tòquio.