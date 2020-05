Un conte per al desconfinament

Els Mossos d’Esquadra és una de les institucions que participen en el llibre Ja puc sortir de casa!, impulsat per l’Editorial Mediterrània. El conte va dirigit als nens i nenes, que aquests dies veuran alterats alguns dels seus hàbits i costums per seguir col·laborant en l'erradicació del covid-19. A través del llibre s’expliquen les mesures que es recomana seguir en aquesta sortida progressiva de casa, així com el dia a dia dels infants.

Com explica el comissari dels Mossos Josep Codina, el conte "neix de la col·laboració amb l'Editorial Mediterrània, que proposa a diferents institucions la possibilitat de crear un conte personalitzat sota la tutela de Sant Joan de Déu (SJD) i del doctor Bonaventura Clotet. El veiem com una forma d'agraïment i acostament als nens i nenes que han viscut tot aquest temps de confinament a casa, alhora que els obrim la porta al desconfinament de manera amable, donant-los pistes perquè el puguin viure de forma natural".

El conte, escrit per Lourdes Campuzano i amb les il·lustracions de Mercè Tous, explica el dia a dia de dos germans bessons, la Martina i el Marc, que aniran a jugar a la plaça, compraran els ingredients necessaris per fer un pastís i celebraran un aniversari virtual, seguint les recomanacions dels experts. El llibre s’ha fet amb la col·laboració i assessoria del doctor Bonaventura Clotet, cap del servei de malalties infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol, i les recomanacions de FAROS - Hospital Sant Joan de Déu.

L'autora del text, Lourdes Campuzano, es mostra convençuda que "els infants sempre aprenen millor a través de les històries": "Hem pensat que un conte podia ser una bona eina per ajudar-los a entendre, en el seu llenguatge, com han de comportar-se al carrer durant aquests dies de desconfinament", diu. "Si per als adults resulta complicat mantenir algunes de les mesures com el distanciament físic, per exemple, per als infants encara ho és més –precisa Campuzano–. En aquest context, el conte intenta donar-los eines perquè els sigui més fàcil, perquè interioritzin les noves mesures jugant: imaginant, per exemple, que hi ha un infant invisible al mig quan han de fer cua i mantenint la distància necessària amb els altres nens; fent un compte enrere com en un enlairament espacial per rentar-se les mans durant el temps necessari, o inventant-se un joc per mirar de no tocar-se la cara quan són al carrer".

Contacontes i sorteig!! Demà, dijous 21 de maig, a les 12.00 h, una mossa d’esquadra explicarà el conte en directe a través dels comptes corporatius d’Instagram i Facebook dels Mossos d'Esquadra. Al final de la narració explicarà com els nens i nenes poden participar en el sorteig de 25 llibres.

El conte, que s'adreça principalment a infants de 3 a 8 anys, vol ser, a més, una guia perquè les famílies puguin abordar les pors i els dubtes que pot suscitar en alguns infants la sortida al carrer després de moltes setmanes de confinament. "És un conte pensat especialment per als infants –explica el comissari Codina–, però acaba amb un seguit de recomanacions i consells per a pares i mares, perquè puguin parlar amb les criatures i veure com afrontar aquesta nova situació, de manera que és ideal per fer-ne una lectura en família. La part adreçada als pares i mares els convida a estar atents a qualsevol indici de canvi en el comportament dels infants que pogués derivar en algun trastorn que demani consultar un especialista en psicologia clínica".

Com dèiem, són contes totalment personalitzats segons l'organisme que hi participa. En el cas dels Mossos d’Esquadra han personificat la portada, el text inicial fet en nom del cos i han dibuixat un binomi en una il·lustració. Altres institucions públiques també hi han participat i l’han personalitzat a la seva manera.