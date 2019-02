Un concurs per afavorir la comprensió lectora

L'editorial Castellnou impulsa el projecte Lliga Kalafat, una competició de comprensió lectora que gira entorn de la seva col·lecció Kalafat, clàssics universals adaptats a les directrius de la Lectura Fàcil. La finalitat d'aquest projecte és que els alumnes competeixin de manera sana, es diverteixin i aprenguin mentre entrenen la seva comprensió lectora. Cadascun dels títols de la col·lecció té el seu propi 'quizz', amb el qual els alumnes aniran guanyant punts i escalant posicions en el rànquing de la Lliga.

Quan es faci el 'quizz' d’un llibre de la llista el participant rebrà un punt per cada resposta correcta (fins a 10), a més dels punts extres del llibre (3, 6 o 9). Així, com més llibres es llegeixin, més punts podran aconseguir. Des de la fitxa de participant es podrà fer el seguiment de quants punts es porten acumulats i en quina posició del rànquing està l'alumne i la seva escola. En el cas dels professors, podran veure el total de punts guanyats per la seva escola i la posició al rànquing general.

Aquesta competició finalitza el 15 de maig. D'aquesta manera, hi haurà 20 alumnes guanyadors (els que hagin aconseguit més punts), que seran premiats amb aquestes tres coses:

Tauleta

Dos llibres de la col·lecció Kalafat a triar

Medalla de guanyador



També resultaran guanyadores les escoles que, amb la suma dels punts dels seus alumnes, hagin quedat a les 3 primeres posicions dins del rànquing. Els premis d'aquestes tres escoles seran els següents:

Pissarra digital

Lot de llibres (valorat en 200 €)

Trofeu de guanyador

Per poder optar a aquests premis, els centres hauran de complir un requeriment: la compra mínima de 50 exemplars de la col·lecció Kalafat. Després de registrar-se rebran un codi, que és el que podran utilitzar per gaudir d'un descompte del 5% en la compra de llibres de la col·lecció.