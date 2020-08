Cinc anys de l'editorial BiraBiro

BiraBiro significa papallona en amhàric, la llengua oficial d’Etiòpia. I també és el nom d’una editorial que aquest any celebra el cinquè aniversari amb més llibres i bona salut que mai. Oriol González Tura, director editorial, ens parla de BiraBiro: “És una editorial on intentem publicar el que ens agrada, amb la idea d’allunyar-nos molt de la literatura infantil i juvenil que s’edita sovint amb finalitats didàctiques i moralitzadores. Nosaltres volem llibres de qualitat amb què els infants i els joves s’ho passi bé llegint. Llibres divertits, lleugers, però amb fons, llibres ben il·lustrats, que contiguin bones històries”.

Un tret característic de l’editorial és el seu catàleg més aviat eclèctic. “El que per a alguns és un retret jo trobo que és el contrari, que ens defineix. Publiquem senzillament el que ens agrada, al marge dels formats i les modes. De fet, nosaltres creiem que cada llibre és únic i que la uniformització va en detriment del gust lector. Un exemple d’això és el llibre Meravellosos veïns, que té un format rectangular que evoca un bloc de pisos. En aquest cas hem mantingut el format original. Per què l’hauríem de canviar? Un llibre és un tot. Cada llibre és únic”.

L’editorial, que gaudeix d’una bona acollida entre llibreters i lectors, publica àlbum i conte il·lustrat, novel·les per a lectors de primària i també novel·les juvenils. “Alguns exemples que ens defineixen com a editorial són els llibres Els Quiquè, que han tingut una bona acollida entre els lectors i dels quals hem publicat diversos títols. També les novel·les per a primària La iaia no hi toca, de José Ignacio Valenzuela, que ja porta quatre edicions i ens ha donat un fort ressò, o El meu tiet Patxunguis, també de Valenzuela. També em sento molt orgullós de La Lola se’n va a l’Àfrica i La Lola i la recepta de germana, que potser no han tingut tant èxit comercial però que, en canvi, em semblen uns grans llibres, divertits, emotius, profunds. Un altre títol rellevant és el Què en fas, d’una idea?, amb un text mínim i il·lustracions potents i evocadores que s’ha convertit en un dels bestsellers de l’editorial. I també tenim un autor insígnia, l’Oliver Tallec, il·lustrador d’ Els Quiquè, amb qui continuarem col·laborant”.

NOVETATS EDITORIALS

Sobre els projectes de futur, González avança: “Al setembre publicarem una novel·la a partir dels 12 o 13 anys que es diu La pastisseria del carrer dels diumenges i també el nostre primer llibre original en català, que ens fa molta il·lusió. Es tracta d’un llibre preciós de Salvador Comelles que es diu Espècies extraordinàries, que presentarem durant la Setmana del Llibre en Català”.

L’editorial, que des del desembre passat ha estat aixoplugada per l’editorial Alrevés, manté un estret contacte amb comercials i llibreters, que saben que els seus llibres són sempre garantia de qualitat. “Ens fa especial il·lusió saber que els llibreters tracten amb tanta cura els nostres llibres; aquest és el primer punt important. Un altre punt que intentem cuidar és donar-nos a conèixer a través de les xarxes socials, en concret a Instagram. També comptem amb preescriptors potents de literatura infantil i juvenil com Susana Peix o Jaume Centelles, que és un referent en el camp de l’educació. També és cert que formar part de Llegir en Català ens ha obert portes i ens ha ajudat a fer-nos visibles a les llibreries. I de passada ens hem emportat uns quants companys de viatge (llibreters, influencers, amics) amb qui anem fent camí”.

Igual que una papallona que admirem per la bellesa de les formes, pels colors de les ales i per l’elegància de moviments, BiraBiro és una editorial que tracta amb cura cada una de les delicades pàgines dels seus llibres. “El que nosaltres volem és que els lectors joves s’ho passin bé llegint. La idea és que gaudeixin, que es diverteixin. Només així seran lectors en un futur. El nostre lema és “Llegir per llegir”. Llegim, doncs!