Aquest any és el centenari de Gianni Rodari, un mestre de la literatura infantil i juvenil recordat per la seva imaginació desbordant i les seves tècniques creatives a l’hora d’impartir les classes. L’autor, que va néixer el 1920 a la ciutat d’Omegna, al Piemont, i va morir el 1980 a Roma, comparava la seva feina d’escriptor amb la d’un fabricant de joguines: volia que cada llibre absorbís la personalitat de l’infant de la mateixa manera que l’absorbeix una bona joguina. Teresa Duran, traductora de Rodari, el defineix com “un periodista d’ofici que es va interessar pel món escolar dins de l’onada de renovació pedagògica que hi va haver a Itàlia”. “Va renovar el gènere del que era habitual dins la literatura infantil i juvenil a partir d’una experiència basada en l’observació”, diu.

Rodari tindrà el seu particular homenatge aquests dies a la Setmana del Llibre en Català, amb diverses activitats familiars inspirades en la seva obra.

POSAR VEU A LES HISTÒRIES DE RODARI

A part, aquest any el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona ha organitzat diferents actes per retre homenatge al gran mestre. “L’escriptor Jordi Folck, de l’associació ESCRIVIM, es va adreçar a nosaltres i ens va proposar gravar uns àudios dels contes de Rodari -explica Cristina Mier, de la secció de Serveis Bibliotecaris de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació-. Vam triar aquesta activitat perquè ens semblava motivadora i estava en consonància amb l’esperit de joc que defensava Rodari”. En aquest sentit, Teresa Duran afirma que Rodari “és modern perquè, sense renegar mai de la tradició literària que coneixia bé, va tenir la traça d’incorporar-hi elements com personatges arquetípics nous, com un telèfon, un tren, una aspiradora...” “Tenia aquesta capacitat d’observar el seu entorn i incorporar objectes del dia a dia en el món d’un imaginari fantasiós. I el resultat és tan versemblant que et planteges si t’està aixecant la camisa”, explica.

“Rodari sempre m’ha fascinat -afirma l’escriptor Jordi Folck-. Era un home avançat a la seva època. Ell sempre deia que l’educació a la democràcia era també l’educació a la desobediència. D’altra banda, era un escriptor de caràcter social. Va convertir alguns personatges, com ara peixaters, guàrdies de trànsit, operaris, etc., en autèntics protagonistes dels seus contes. També va ser la primera persona a sistematitzar l’escriptura creativa i a donar eines als mestres per fomentar la creativitat a les aules”.

RODARI CONTEMPORANI

I què pot oferir Rodari als infants d’avui? Segons la seva traductora, Teresa Duran, “divertiment, frescor, brevetat i intriga molt ben dosificada”. “També una cosa que és molt maca però de la qual els nens no s’adonen, però potser mestres i pares sí. Com que ell era militant d’esquerres i progressista, sovint feia contes amb rerefons moral però sense fer lliçó. Com en molts contes tradicionals africans, les seves narracions acaben amb interrogant, deixant una pregunta oberta per a la reflexió. Que cadascú opini, i això m’agrada”, explica.

Com ha demostrat l’èxit de l’experiència de gravar els àudios dels Contes per telèfon, Jordi Folck recalca la importància de llegir els contes en veu alta. “És important escenificar les narracions. La veu, la posada en escena, la paraula... La lectura en veu alta té una funció molt important. Jo mateix era un nen vergonyós i gràcies al teatre vaig aconseguir superar la timidesa. Rodari convertia la paraula en màgia i teatre. Apostava sempre per la creativitat i el joc. I remarcava un altre element important: ¿cal que un nen aprengui plorant el que podria aprendre somrient?”