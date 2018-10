És hora de triar un llibre!

Aquesta setmana s'ha posat en marxa una nova edició de la campanya ‘Fas 6 anys. Tria un llibre’, que té com a objectiu estimular els hàbits de lectura dels infants. Si els vostres fills han fet o faran 6 anys aquest 2018, rebran a casa una targeta que els convidarà a anar a la llibreria més pròxima. Allà podran bescanviar la targeta pel llibre infantil que més els agradi i per un import de fins a 13€. En cas que l’import del llibre sigui superior, la diferència haurà de ser abonada per l’adult que l’acompanyi.

Aquesta campanya, que arribarà a 78.567 nens i nenes de Catalunya que podran anar a 298 llibreries de tot el territori, té com a objectius que els nens i les nenes descobreixin les llibreries amb un adult i que aprenguin a donar valor al llibre. Cal destacar que, gràcies a un conveni amb l’ONCE, els infants amb discapacitat visual també rebran una targeta en braille perquè puguin escollir llibres de temàtica infantil editats en aquest llenguatge.