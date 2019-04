La Galera estrena la col·lecció 'Valenta com tu', una nova sèrie de producció pròpia perquè el públic lector infantil pugui conèixer les dones més valentes de la història de Catalunya. Per ara s’han publicat els dos primers volums, que corresponen a l’escriptora Mercè Rodoreda i a l’aviadora Mari Pepa Colomer. Els llibres són escrits per Natàlia Cerezo -que s’estrena en la literatura infantil després del seu primer llibre, el recull de contes 'A les ciutats amagades' (Rata, 2018)- i il·lustrats per Roser Calafell, que és autora dels llibres 'La meva primera història de Catalunya' i 'Anem al Camp Nou', publicats també a La Galera.

El primer títol està dedicat a l’escriptora Mercè Rodoreda (1908-1983), i la història repassa des de la seva infància fins a l’exili a França i a Suïssa, mentre explora la tenacitat de l’autora per convertir-se en una de les principals autores de la literatura catalana. El llibre també permet descobrir la seva estima per la ciutat de Barcelona i com pensava i narrava els seus llibres. Cerezo explica que per copsar la vida de Rodoreda d’una manera tan sintètica va necessitar “documentar-se i investigar amb fotos per deixar acotacions a la Roser, com ara que al jardí hi havia una figuera”. En aquest procés l’ha ajudat llegir “algunes biografies per conèixer millor la intimitat” del personatge.

VIDES DE PEL·LÍCULA

Les il·lustracions de Roser Calafell són molt realistes i volen que “els nens reconeguin el paisatge del seu entorn amb molts detalls que poden identificar encara que corresponguin a una altra època”. Assegura que les indicacions que Cerezo li anava fent l’han ajudat molt i que, paral·lelament, s’ha documentat “amb fotografies antigues per identificar bé com anaven vestides les nenes”.

L’altre títol narra la vida de la Mari Pepa Colomer (1913-2004), la primera aviadora catalana. Nascuda a Barcelona, quan era petita es va llançar des d’un segon pis, convençuda que volaria. Amb només 17 anys, es va treure el títol de pilot, amb les dificultats socials i els prejudicis masclistes que això comportava. Per demostrar que no era menys que ningú va fer de transportista de paquets i publicitat aèria, a més de competir en concursos d’aviació. Durant la guerra, Colomer va llançar propaganda antifeixista a Barcelona, va fer d’instructora per a nous pilots, va haver de transportar ferits... i quan es va acabar el conflicte es va exiliar al Regne Unit. Allà Colomer no va tornar a volar mai més.

REIVINDICAR LES FIGURES HISTÒRIQUES

La col·lecció, impulsada per l’exeditora de La Galera Iolanda Batallé, coincideix amb una onada de novetats editorials que posen les dones i el seu paper històric al centre del focus. “Els nostres fills ho viuran diferent, però sap greu adonar-se que algunes d’aquestes dones no han estat conegudes fins fa ben poc”, ressalta Calafell, que afegeix: “La mancança sobre la reivindicació d’aquests personatges ve de lluny”. Per a Cerezo aquesta col·lecció és “l’oportunitat d’enganxar-se a la literatura infantil”, i assegura que va acceptar la proposta “encantada de la vida”. A la tardor, La Galera prepara dos nous títols de dones igualment cabdals. Un estarà dedicat a la cantant d’òpera Montserrat Caballé (1933-2018) i l’altre a la primera fotoperiodista de Catalunya, Joana Biarnés (1935-2018).