Torna el Vet Aquí Sabadell

L'Associació Caravàs ja té a punt la quarta edició del Vet Aquí Sabadell, el festival de contes de la ciutat vallesana, que viurà el tret de sortida aquest divendres 22 de març i que ha previst activitats fins al 6 d’abril. El programa del festival inclou una trentena d’activitats relacionades amb els contes i la narració oral dirigides a públics de totes les edats.

Es tracta d'una iniciativa ja consolidada que aquest any es presenta més àmplia, diversa i extensa, tot mantenint la voluntat de convertir Sabadell en una ciutat de conte aprofitant la commemoració, el 2 d’abril, del Dia Internacional del Llibre Infantil i Juvenil.

La inauguració oficial del Vet Aquí serà divendres amb un espectacle a l’Espai FOC-Botiga Ventura (Via Massagué, 5-7). Serà el tret de sortida de dues setmanes en què els contes seran protagonistes amb activitats per al públic familiar.

Seran dues setmanes d'activitats amb els contes com a grans protagonistes

Una de les jornades més especials del festival es viurà el dissabte 30 de març, quan se celebraran sessions de contes pràcticament simultànies a les set biblioteques municipals de Sabadell, totes a càrrec de narradors i narradores de la ciutat. A banda, cal destacar també la tradicional sessió de contes a l’Aula Hospitalària del Parc Taulí, que té per objectiu que els nens i nenes que hi estan ingressats també puguin gaudir del festival. Tindrà lloc el divendres 29 de març (12.00) i hi participaran les narradores Laberta Delpoblet i Susagna Navó. Es tracta d’una sessió oberta a tothom que hi vulgui assistir.

A banda, el dissabte 6 d’abril s'han programat dues maratons de contes: una protagonitzada per professionals (Amfiteatre de l’Espai Cultura Sabadell, d’11.00 a 13.30) i una altra a càrrec de rondallaires voluntaris a La Llar del Llibre (d’11.00 a 13.00 i de 17.00 a 19.00). A més, el VAS19 arribarà també als centres docents i a les residències de gent gran de la ciutat.

Recollida solidària de contes infantils i juvenils

A banda de tot el programa d'activitats previst durant els dies de festival, coincidint amb el Vet Aquí es farà una nova recollida solidària de contes infantils i juvenils per complementar la recollida d’aliments que el Rebost Solidari de Sabadell farà pels volts de Sant Jordi. Aquest any s’hi han sumat la majoria d’escoles de Sabadell, que promouran les donacions entre els seus alumnes i recolliran material que s’afegirà a les donacions de particulars. Per a qui hi vulgui col·laborar, les aportacions ja es poden fer a La Llar del Llibre (carrer Sant Antoni i passeig de la Plaça Major), l’Abacus de Sabadell, el LibreRío de la Plata, El Corte Inglés de Sabadell, la Llibreria Macondo, la Bodega Coca i les biblioteques municipals de Sabadell.

A més, i en col·laboració amb Sabadell Comerç Centre, el festival organitza la Gimcana Vet Aquí. Sis personatges de conte han perdut objectes que han anat a parar als aparadors de diversos comerços del centre de Sabadell. Els nois i noies que ho vulguin poden localitzar-los, omplir la butlleta que trobaran als establiments i participar, així, en un sorteig de premis.