Torna la Setmana de l'Àlbum

El festival literari Setmana de l'Àlbum es consolida com la cita imprescindible per a tots els interessats en el món de l'àlbum il·lustrat, amb un programa d'activitats que en aquesta edició gira entorn del tema "Llibres que obren mons".

Entre les activitats de la Setmana de l'Àlbum cal destacar el 2n fòrum L'Àlbum a l'Aula, adreçat a professionals del sector educatiu i de la literatura infantil i juvenil. Aquest any s'organitza en tres ciutats: Barcelona, Madrid i Saragossa. A Barcelona se celebrarà els dies 8 i 9 de novembre. Us podeu descarregar les activitats del 2n fòrum L'Àlbum a l'Aula a Barcelona aquí.

De les activitats adreçades al públic en general destaca la visita d'il·lustradors internacionals de renom, com Arianne Faber, Georg Barber (Atak), Issa Watanabe i Eva Muggenthaler. També l'acte inaugural, que se celebrarà a l'exterior de la Biblioteca de Nou Barris; l'exposició La maleta viatgera, al Centre Cívic Patí Llimona; la xerrada sobre la il·lustració a Alemanya a l'Institut Goethe; la xerrada sobre migrants a la llibreria Casa Anita o l'acte de clausura l'Àlbum Gegant, en què sis il·lustradors faran un àlbum gegant en directe inspirant-se en el text treballat prèviament per alumnes de 4t i 5è de les escoles Pràctiques i Cavall Bernat del barri de Sants de Barcelona. Podeu consultar la llista de totes les activitats de la Setmana de l'Àlbum aquí.

La Setmana de l'Àlbum és un punt de trobada entre professionals i amants de l'àmbit literari entorn d'activitats multidisciplinàries com contacontes, taules rodones o activitats a l'aire lliure amb il·lustradors; activitats dirigides a públic de totes les edats. A l’edició del 2018 hi van participar 46 biblioteques, 83 llibreries, 150 il·lustradors, autors, talleristes i ponents. Es van organitzar més de 350 activitats que van congregar més de 3.000 persones.

El cartell

El cartell d'aquest any ha estat fet per l'il·lustrador sevillà Guridi, que ha volgut "ressaltar la importància de la figura de la dona i el fet de llegir com a vehicle de superació". L'artista també ha volgut destacar la importància de l'àlbum com a "nexe entre la literatura que fa imaginar i la imatge que es llegeix".