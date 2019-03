Torna el Saló del Llibre Infantil i Juvenil

De l'1 al 14 d'abril se celebra el 35è Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, que tindrà lloc a Mollerussa. Es tracta d’una gran festa del llibre que coorganitzen el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i l’Ajuntament de Mollerussa i que rebrà 25 segells editorials que exposaran les seves novetats, més de 5.000 llibres i 7 exposicions. Alhora, hi tindran lloc una trentena d’activitats complementàries, entre presentacions de llibres, sessions de contacontes i espectacles, així com dues trobades professionals del sector de l’educació i de l’àmbit bibliotecari.

Enguany el Saló planteja com a eix central de les seves activitats l’aigua, un tema que s’ha plasmat en nombroses obres al llarg d’aquests 35 anys de recorregut del Saló. L’aigua entesa des de diferents vessants, com a bé escàs, però també com a font de vida i diversió.

Durant els 14 dies que durarà el Saló s’han plantejat un conjunt d’activitats molt diverses. S’hi podran veure i tocar més de 5.000 libres a través de 7 exposicions, una de les quals és monogràfica sobre l’aigua i mostra 300 títols de tota mena que en parlen. En el muntatge hicol·laboren més d'un centenar d'editorials.També hi haurà una trentena d’activitats complementàries i familiars, entre presentacions de llibres, sessions de contacontes i espectacles, així com dues trobades professionals del sector de l’educació i de l’àmbit bibliotecari.

Tal com apunta Anna Maria Macià, presidenta del ClijCAT, "cal que cuidem aquest Saló, no deixem que ens guanyi la rutina, estimem-lo, donem-lo a conèixer, encomanem amb més passió que mai l'amor per la lectura als nostres infants i joves. No us quedeu a les portes d'aquest gran esdeveniment, veniu a veure'l, veniu a gaudir, veniu a llegir. Els llibres són per a tothom".

Exposició monogràfica 'L’aigua'

En aquesta edició, l’exposició monogràfica és sobre l’aigua i, com sempre, el tema es tracta des dels molts punts de vista: aigua per beure, nedar, jugar, pintar, regar, cuinar, relaxar-se, admirar, viatjar... L’aigua com a font de vida, però també, de mort, en referència al drama dels refugiats al Mediterrani. L’exposició conté 9 plafons amb 300 títols de tota mena que parlen sobre l’aigua, des de la poesia a la narrativa, passant pels àlbums il·lustrats per als més petits i els més grans.

Simultàniament a l’exposició monogràfica sobre l’aigua, el Saló acollirà 6 exposicions més, una de les quals, 'Dones d’aigua', està coorganitzada pels il·lustradors Ignasi Blanch i Jan Barceló i mostrarà la feina de 30 il·lustradors, tots alumnes de l’àrea d’il·lustració de l’Escola de la Dona de la Diputació de Barcelona, que presentaran la seva mirada particular sobre aquests éssers de la mitologia catalana que, des de la vora de l’aigua, protagonitzen llegendes envoltades de misteri. A banda, hi haurà la tradicional exposició de llibres infantils i juvenils, amb prop de cinc mil llibres adreçats a infants i joves de 0 a 15 anys; l'exposició 'Novetats i fons editorial', amb editorials de llibre infantil i juvenil que exposaran les millors obres del seu fons i les novetats de l’any; l'exposició 'Selecció 2018', on s'apleguen els llibres més interessants apareguts al llarg de l’any 2018 l'exposició d’il·lustració 'La inclusió és un art', un projecte obert i transversal que dinamitza activitats de creació artística amb una mirada inclusiva i del qual tothom pot formar part. Finalment, l'exposició de les il·lustracions del llibre 'Lo Parrot, el bandoler', de Carme Maria Martín, editat per l’Associació Cultural l’Arreu i l’Ajuntament de Mollerussa i escrit per Txell Giné.

Un mural que cobreix la portalada

L'entrada al Saló serà a través d'un mural dissenyat expressament per a aquest 35è Saló per persones que pateixen una discapacitat intel·lectual. Tots formen part de les entitats Acudam de Mollerussa i Windown de Sant Cugat, que treballen per a la inclusió social d’aquestes persones. Es tracta d’un mural que submergirà tots els assistents en la profunditat del mar. Pel que fa al cartell del Saló, l'ha il·lustrat Cristina Losantos.

L’acte d’inauguració del 35è Saló serà dilluns, 1 d’abril, a les 11.30 h. Però, abans, a partir de les 9.30 h, tindran lloc les visites amb autors a les biblioteques amb l’objectiu d’intercanviar experiències i bones pràctiques. Aquesta activitat està organitzada per la Central de Biblioteques de Lleida, el Servei de Biblioteques del departament de Cultura i Bib. Botó, Grup de Treball de Biblioteques Infantils i Juvenils del COBDC.

Activitats per a tots els públics

A banda de tota l'activitat oberta al públic general, cada dia hi ha programades visites escolars amb cita prèvia, on els infants i joves podran conèixer un escriptor o il·lustrador gràcies a la col·laboració de la Institució de les Lletres Catalanes. Es faran tres sessions diàries: a les 9.30, a les 11 i a les 15.30 h.

Pel que fa a les trobades professionals, el dissabte 6 d’abril tindrà lloc la 6a trobada pedagògica a càrrec del departament d’Educació. Aquesta trobada està especialment pensada per a docents d’educació infantil, primària i secundària, responsables de biblioteques escolars i altres. El departament d’Ensenyament certificarà 5 hores de formació. El període d’inscripció finalitza el dijous 4 d’abril.

Finalment, pel que fa a les activitats per al públic familiar, les titelles, els contes, la música i el teatre faran companyia als llibres durant el cap de setmana amb una extensa programació en què destaca, entre d'altres, l’espectacle científic que tancarà el certamen el dia 14: 'Descobreix l’aigua', amb el físic Dani Jiménez i un concert-vermut literari. Cal destacar també la presència del Sr. Postu, que presentarà el seu llibre 'Soc més de l’oest, lo #PostuLlibre2', l’11 d’abril.