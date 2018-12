Què podem llegir aquest nadal?

Si busqueu idees perquè els vostres fills i filles no s'oblidin de posar un llibre a la carta als Reis, aquí teniu algunes propostes molt interessants!

La tribu que put

ELISE GRAVEL / MAGALI LE HUCHE. EDITORIAL LITERA

Voleu conèixer la Tribu-que-put? És un curiós grup de criatures que viuen en cabanes als arbres amb els seus amics, els animals. Un text original i intel·ligent d’Elise Gravel magníficament il·lustrat per Magali Le Huche. Un llibre que respira diversió, ecologia i llibertat pels quatre costats. Lectura recomanada a partir de 5 anys.

Quina tocada de nassos

RUTH TORMO. EDITORIAL BARCANOVA

Un relat de caràcter realista en què els protagonistes, en l’atrafegat camí cap a l’adolescència, busquen explicar-se i trobar sentit a tot allò que viuen i, sobretot, trobar-se a ells mateixos i definir-se com a individus amb personalitat pròpia, malgrat les inevitables contradiccions de l’edat. Recomanat a partir de 12 anys.

El segrest de la bibliotecària

AMARGARET MAHY. EDITORIAL VIENA

Una aposta segura perquè la canalla passi una bona estona llegint! Un dia, una colla de bandits segresta la bibliotecària del poble, convençuts que l’Ajuntament estarà disposat a pagar un enorme rescat per recuperar-la. Sembla un pla molt ben pensat, oi? Però potser no ho és tant... Què passarà? Recomanat a partir de 9 anys.

La paraula màgica

CINTA ARASA I ÀFRICA FANLO. EDITORIAL SOMOS LIBROS

Un àlbum il·lustrat que és un punt de trobada entre mares i fills, un espai de joc, d’acostament i de coneixement. Un llibre per compartir i per conèixer una mica millor la pròpia família. La canalla podrà reflexionar sobre la seva experiència vital i elaborar pensaments creatius. I és que els nens seran no només lectors, sinó també autors, d’aquest àlbum! Recomanat a partir de 6 anys.

Què hi ha a dins?

GIULIA DE AMICIS, CRISTINA BANFI I CRISTINA PERABONI. EDITORIAL COSSETÀNIA

Gràcies a aquest llibre, la canalla podrà entrar a les cases més sorprenents dels “animals arquitectes” més enginyosos i originals, capaços de construir els seus caus amb una habilitat que els humans no podrien igualar! Podran descobrir on viuen les abelles, les formigues i tots els altres “superconstructors”! Recomanat a partir de 5 anys.

Passats de rosca

GIACOMO PUCCI / VALERIO CHIOLA. EDITORIAL EL CEP I LA NANSA

Una nova sèrie de novel·la il·lustrada sobre la integració i la convivència que té com a rerefons l’assetjament escolar. Una proposta fresca i propera que defuig els estereotips i convida els lectors a gaudir d’aventures amb l’objectiu que se sentin identificats amb les situacions que es plantegen. A partir de 9 anys.

La universitat de Totmeu

FABRIZIO SILEI. EDITORIAL EDEBÉ

Els senyors Smirth ho han provat tot per transmetre a en Prim els valors més sans de la vida: la gasiveria i l’egoisme. Però en Prim no resulta ser un hereu digne. És un nen bo, massa bo! Com s’hi pot posar remei? Necessiten una escola adequada. Hi ha una escola com aquesta? I tant: és la Universitat de Totmeu! Lectura recomanada a partir de 8 anys.

Juno

LAIA AGUILAR. EDITORIAL FANBOOKS

Si els va agradar Wolfgang, els encantarà retrobar-se amb la bona literatura juvenil de Laia Aguilar. En aquesta ocasió ens acosta la història de la Juno, que està en un centre d’acollida des que era petita i tothom la considera un cas perdut. La seva vida, però, canvia quan la psicòloga li ofereix anar a un institut d’un barri benestant de la ciutat. Potser la vida li donarà una segona oportunitat. Recomanat a partir de 14 anys.

L’ocell de l’àvia

BENJI DAVIES. EDITORIAL ANDANA

En Noè no està segur de voler passar l’estiu amb l’àvia. Però això és abans de trobar-se implicat en un rescat espectacular que marcarà l’inici d’una nova i commovedora amistat. L’esperat retorn al món de la balena, del gran creador d’àlbums il·lustrats Benji Davies. Lectura recomanada per a infants a partir de 3 anys.

Imagina’t un món

ROB GONSALVES. EDITORIAL JOVENTUT

Un preciós àlbum per deixar volar la imaginació per un món on les fulles que cauen a la tardor emprenen el vol transformades en papallones, on les llums fugen de la ciutat per il·luminar el camí i on tot el que ens envolta es converteix en extraordinari. Recomanat a partir de 6 anys.

Curiosity

MARKUS MOTUM. EDITORIAL FLAMBOYANT

Una oportunitat per conèixer el Curiosity, un vehicle robot ideat per explorar Mart. Amb il·lustracions i diagrames, el robot acompanyarà els petits lectors en el viatge del laboratori al planeta vermell, per ensenyar-los fins on arriba la curiositat humana. Lectura recomanada a partir de 5 anys.

L’aneguet lleig

MERITXELL MARTÍ I XAVIER SALOMÓ. EDITORIAL COMBEL

Aquest llibre de format reduït és una molt bona oportunitat perquè la canalla petita entri en els escenaris pop-up d’un dels darrers títols de la col·lecció Minipops: el clàssic conte de L’aneguet lleig. Una visió moderna i sintètica d’un dels contes clàssics més populars. Lectura recomanada a partir de 3 anys.