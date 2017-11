Què és Àlbum Barcelona?

L’associació Àlbum Barcelona vol donar visibilitat social al llibre il·lustrat i incentivar la lectura tant a les escoles com als instituts. Són dotze editorials (A Buen Paso, Babulinka, BiraBiro, Coco Books, Corimbo, Ekaré, El Cep i la Nansa, Flamboyant, Juventud, Libros del Zorro Rojo, Takatuka i Thule) que, cadascuna des del seu catàleg i la seva pròpia identitat, comparteixen una visió de la infància, una missió editorial i el convenciment que aquest producte encara ha de fer un llarg recorregut. En conjunt, l’any passat van llançar al mercat més de 300 títols, amb presència no només al nostre país sinó també a tot Sud-amèrica. Cal destacar que els seus originals han sigut traduïts a més de 30 llengües i acumulen nombroses distincions d’alt prestigi al sector.

Són editorials que “aposten per noves veus d’escriptors i il·lustradors contemporanis que proposen una visió personal i actual del món”, però també s’hi poden trobar les obres d’autors clàssics, explica Pablo Larraguibel, director de l’editorial Ekaré i president de l’associació. Les dimensions d’aquestes editorials compliquen l’acció solitària de la promoció. Per això “una de les raons de l’entitat és poder comunicar l’essència del llibre àlbum. Perquè aquest format és un instrument per al goig de la literatura i el debat literari a l’aula, tant per als no lectors com per als primers lectors, els adolescents i, fins i tot, els adults”. En definitiva, Àlbum Barcelona vol reivindicar aquesta mena de llibres per a tots els públics, perquè “un bon llibre per a nens, necessàriament, ha de ser un bon llibre per a adults”, assegura Larraguibel.

GUIA D’ACTIVITATS DE LA PRIMERA SETMANA D’ÀLBUM BARCELONA

Del 6 al 12 de novembre es programaran un centenar d’activitats en llibreries, escoles i biblioteques, amb trobades entre autors i públic, tallers, xerrades i activitats lúdiques, destinades tant a nens com a joves i adults. L’objectiu és acostar el gènere i tancar el cercle entre creadors i lectors.

Contacontes

6 de novembre a les 17.30 h a La Petita (c. de Marià Aguiló, 115, Barcelona): Mercè Pelay i l’Associació Cultural Cal Llibre explicaran Això no és una selva, de l’editorial Flamboyant. Per a nens i nenes de 6 a 10 anys.

Hi ha nombroses cites per seguir una tarda de contacontes.

Clàssics universals

8 de novembre a les 17.30 h a la Biblioteca Manuel Arranz (c. del Joncar, 35, Barcelona). Jana Errando acostarà els clàssics de la literatura infantil amb el clàssic de Romeu i Julieta i el taller amb Gargots amb literatura mini. Per als més petits, d’entre 3 i 5 anys.

A la sessió L’àlbum com a eina de sensibilització, el dia 11 de novembre a les 19 h, a la llibreria A Peu de Pàgina (c. Major de Sarrià, 50, Barcelona), Pere Ginard i Estrella Borrego comentaran El vell al pont d’Ernest Hemingway, sobre la Guerra Civil i la tematització de conflictes contemporanis. Adreçat a més grans de 18 anys.

Poesia il·lustrada

11 de novembre a les 12 h a la llibreria Al·lots (c. del Consell de Cent, 266, Barcelona), Mercè Galí i Núria Albertí crearan imatges poètiques a partir d’ Els meus primers Haikús i Bona nit, Lluna. Per a infants d’entre 7 i 10 anys.

Fòrum l’Àlbum a l’Aula

10 i 11 de novembre: jornades de formació, coorganitzades pel departament d’Ensenyament de la Generalitat, adreçades a professionals de l’educació i del sector de la literatura infantil i juvenil. És una oportunitat per descobrir què pot aportar l’àlbum il·lustrat en l’educació de la sensibilitat artística i literària, així com el foment de la lectura. Al Pati Llimona (c. Regomir, 3, Barcelona).