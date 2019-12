Què llegim per Nadal?

La vostra canalla ja està fent llista de llibres per demanar als Reis? Doncs aquí van algunes idees!

Pioneres

M.M. ROCA I A. GRIMAL. EDITORIAL BARCANOVA

Un llibre que recull el perfil de quinze dones catalanes que han sigut pioneres en els seus àmbits professionals, com Araceli Segarra o Mari Pepa Colomer. Dones valentes, brillants i obstinades. Recomanat a partir d’11 anys.

Un camell d’Orient

MANEL I ROGER PADILLA. EDITORIAL COMANEGRA

L’aventura nadalenca d’un camell al qual se li ha adormit el rei a la gepa en la nit menys oportuna. Ell tot sol se les haurà d’empescar per servir els regals que carrega i tornar el rei a casa d’una peça. Se’n sortirà? Una cançó dels Manel il·lustrada per Roger Padilla. Recomanat a partir de 6 anys.

Un bosc ple d’amor

J. CUIXART I I. BLANCH. ÒMNIUM CULTURAL / ESTRELLA POLAR

Un conte sobre la solidaritat i el diàleg. Un eriçó malcarat impedeix que una oreneta faci el niu al bosc. Els habitants de l’indret intentaran pacíficament que l’eriçó canviï d’actitud. A partir de 5 anys.

Inevitable

OQUES GRASSES I G. CAPDEVILA. EDITORIAL NANIT

Un conte, basat en la cançó homònima d’Oques Grasses, que ens convida a obrir una finestra per començar un viatge màgic i ple de somnis a través de la protagonista de la història, l’Elna, per gaudir de la vida i la bellesa sense pensar en les caigudes. Recomanat a partir de 4 anys.

Un milió d’ostres dalt de la muntanya

ALEX NOGUÉS I MIREN ASIAIN. EDITORIAL FLAMBOYANT

Com han arribat unes ostres dalt d’una muntanya? El geòleg Alex Nogués és l’encarregat de guiar les criatures pels misteris de la geologia en aquest preciós i apassionant àlbum il·lustrat per Miren Asiain Lora. A partir de 9 anys.

El cos humà...

C. JUNYENT I C. LOSANTOS. EDITORIAL COMBEL

Una doble proposta perquè la canalla conegui el cos humà per dins i per fora. Uns àlbums amb solapes que són una fantàstica guia visual amb curiositats i anècdotes per descobrir com treballa el cos per dins i per fora. El cervell dirigeix l’orquestra des de dins i els sentits descobreixen tot el que passa fora. Recomanat a partir de 5 anys.