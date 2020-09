Novetats literàries de tardor

El fil invisible

MÍRIAM TIRADO - MARTA MORENO / EDITORIAL B DE BLOK

Un conte de la consultora de criança conscient i periodista especialitzada en maternitat, paternitat i criança Míriam Tirado, sobre els vincles que ens uneixen amb els que més estimem, i sobre com sovint les coses més importants són les que no es veuen. Un concepte que de vegades resulta difícil d’explicar als nens ja que es tracta d’una cosa intangible, que no poden veure ni tocar, però que té una gran importància perquè se sentin segurs i estimats. Recomanat a partir de 6 anys.

Roland l’elefant, un lector gegant

LOUISE MÉZEL / EDITORIAL BIRABIRO

Una nova oportunitat per retrobar en Roland, un petit elefant encantador, curiós i somiador. Li agrada fer moltes coses com regar les plantes, llegir llibres, prendre banys d’escuma o menjar cereals. Però el que més li agrada per sobre de tot és explicar històries! Li encanta llegir, és el seu moment. A la seva biblioteca hi ha tot tipus de llibres, però els seus preferits són les enciclopèdies i els diccionaris! Recomanat a partir de 3 anys.

El follet Oriol i el cim de l’àguila

ÒSCAR SARDÀ / EDITORIAL BARCANOVA

En aquesta aventura, el follet Oriol haurà de pujar al cim més alt de la comarca per trobar uns bolets màgics per curar el fill de la fornera. Al cim hi trobarà una àguila que vol protegir el seu niu. ¿Aconseguirà caçar els bolets que necessita? Recomanat a partir de 4 anys.

El bosc

INGELA P. ARRHENIUS / EDITORIAL COCOBOOKS

Una deliciosa sèrie de llibres d’animals per a nadons. Amb originals pàgines de cartró gruixut encunyades amb la forma de cada animal. Es pot mantenir dret a qualsevol lloc, com a llibre-objecte. En aquest cas permet als nadons endinsar-se al bosc i descobrir-hi diferents elements. A partir de 6 mesos.

La simfonia dels animals

DAN BROWN- SUSAN BATORI / EDITORIAL ESTRELLA POLAR

Lectura i música per gaudir-ne en família. Cada pàgina és una nova història amb un missatge positiu; faules per aprendre el valor de l’amistat. El llibre aborda temes com la compassió, la paciència, el respecte o la confiança en un mateix. Amb una apli associada. A partir de 3 anys.

Mercats

J. SUCARRATS - M. SOFRIONOU /EDITORIAL FLAMBOYANT

Què són i què han significat els mercats al llarg del temps? Com funcionen? Aquest llibre convida la canalla a fer un passeig ple de colors, aromes i gustos d’arreu per conèixer els mercats més bonics del món. A partir de 9 anys.

Ubú

JÉRÔME RUILLIER / EDITORIAL JOVENTUT

Fantàstica adaptació de l’obra d’Alfred Jarry, Ubú rei, que aconsegueix extreure l’essència d’aquest clàssic amb unes il·lustracions i un text aparentment senzills. Un àlbum que permet parlar amb la canalla sobre el poder, l’individualisme i la importància de la memòria històrica. A partir de 3 anys.

Demà fem... festa!

MERCÈ ANGUERA - CUCHU / EDITORIAL LA GALERA

Un llibre imprescindible per conèixer les nostres tradicions i festivitats. Un recull de contes breus de la mà de la família més singular i esbojarrada perquè els més petits coneguin els dies més distingits i emocionants de l’any: el primer dia d’escola, Sant Jordi o la nit de Reis. Recomanat a partir de 6 anys.

Set claus per obrir els somnis

A. GÓMEZ - D. PINTOR / EDITORIAL KALANDRAKA

Contes en homenatge a Gianni Rodari, Tomi Ungerer o Astrid Lindgren elaborats amb ingredients que els mateixos escriptors van conrear al llarg de la seva trajectòria: fantasia i creativitat. Recomanat a partir de 9 anys.

Quan la selva desapareix

ROSIE EVE / EDITORIAL ZAHORÍ BOOKS

Després de l’èxit de Quan el glaç es fon i amb el segell del Club del Petit Activista, arriba un relat emocionant que ens empeny, de la mà dels animals de la selva, a passar a l’acció per salvar els boscos tropicals i a canviar el rumb que està seguint la nostra civilització. Recomanat a partir de 4 anys.

Viu en verd!

LIZ GOGERLY - MIGUEL SÁNCHEZ / EDITORIAL MEDITERRÀNIA

Un llibre per a mestres, mares, pares i educadors que volen transmetre un missatge positiu als infants fent-los conscients que tots podem salvar el nostre planeta si aprenem a reduir, reutilitzar i reciclar. Recomanat a partir de 8 anys.

Aigua

CESK FREIXAS - ANNA GELATS /EDITORIAL NANIT

Una cançó contada pensada per fer entrar la força i la bellesa de la natura a casa i que vol parlar de l’incalculable valor d’una petita gota i, per tant, de la vitalitat, senzillesa i transparència dels més petits i petites. Basada en la cançó de Freixas. A partir de 6 anys.

Microbis monstruosos

M. VAN RANST - G. BOUCKAERT / EDITORIAL TAKATUKA

Una petita enciclopèdia de microbiologia escrita per Marc van Ranst (el Josep Maria Argimon de Bèlgica) i Geert Bouckaert. Publicat el 2007 i actualitzat ara amb els últims virus descoberts. D’estructura amena i ràpida consulta i amb un petit test al final de cada capítol. A partir de 8 anys.