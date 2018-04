Què llegim aquesta nit?

El convivenciario

JUAN LUCAS ONIEVA

ED. DESCLÉE DE BROUWER

L’autor ha seleccionat 25 valors que ha convertit en 25 contes, que van acompanyats d’una il·lustració, una breu definició i cinc activitats. Un bon recurs per treballar els valors i les emocions amb la canalla. Recomanat a partir de 9 anys.

Lluna nova

CLAUDIA TREMBLAY

ING EDICIONS

L’arribada de la menstruació és un moment important en la vida d’una nena. Aquesta història, molt sensible, busca que les nenes puguin començar aquesta nova etapa de manera conscient i com una vivència positiva. Recomanat a partir de 10 anys.

Monstres capgirats

AGNESE BARUZZI

EDITORIAL VV KIDS

Aquest llibre innovador, amb dibuixos alegres i ben acolorits, és un joc fascinant de formes que es mouen i es transformen. A cada pàgina hi ha una figura giratòria, que, quan la desplacem, passa de ser un objecte inanimat a un monstre divertit! Recomanat a partir de 3 anys.

El gran llibre dels amics

MARY HOFFMAN

EDITORIAL JOVENTUT

Com és un bon amic? N’hi ha de molts tipus: un amic inseparable, o un grup d’amics, o algun germà, o la teva mascota, amics que no has vist mai... i fins i tot algun amic imaginari! Recomanat a partir de 5 anys.

La iaia embolica la troca

XAVI I ROGER SIMÓ

ANDANA EDITORIAL

D’ençà que s’ha quedat viuda, a l’àvia Rosalia li costa viure sola, la casa li cau al damunt i es passa els dies mirant per la finestra, tota trista. Però un dia rebrà una proposta que li tornarà a omplir la vida de color. És l’àlbum de debut dels germans Simó, que us pot ajudar a treballar el dol amb els més petits de la casa. Recomanat a partir de 4 anys.

El garatge d’en Gus

LEO TIMMERS

EDITORIAL HARPER COLLINS

Un àlbum divertit , amb fantàstiques il·lustracions plenes de color i detalls, el protagonista del qual és un manetes capaç de solucionar qualsevol problema amb els trastos que té al seu garatge. Una història ben creativa, perfecta per a les criatures que tot just comencen a llegir. Recomanat a partir de 5 anys.

Sant Jordi: la rosa i el llibre

ROGER ROIG I HUGO PRADES

COSSETÀNIA EDICIONS

Un nou volum de la col·lecció El Patufet i les tradicions catalanes. La canalla descobrirà què s’amaga darrere la diada de Sant Jordi, amb la vivència directa de les parades al carrer farcides de roses i de llibres. Recomanat a partir de 5 anys.

Groc i rodó

MURIEL VILLANUEVA

EDITORIAL FLAMBOYANT

Han arribat les vacances i toca marxar de colònies. Però ell no en té gens de ganes. Té un secret groc i rodó que cada nit se li apareix al llençol i que no vol compartir. ¿Aconseguirà alliberar-se’n i gaudir de les colònies? Un àlbum per enfrontar-se a les pròpies pors. Recomanat a partir de 5 anys.