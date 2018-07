Llibres per treballar les emocions

Dotze estudiants del grau en mestre d'educació infantil de la Facultat de Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC han escrit i publicat el llibre titulat 'Viu l'emoció de sis contes', una iniciativa sorgida a partir d'un treball dut a terme dins l'assignatura optativa de gestió de les emocions. El llibre pretén fomentar el treball de les emocions amb els infants a partir de recursos ben dissenyats adreçats tant a docents com a adults en general. Els autors de la publicació són Àngels Mas, Maria Fernández, Aida Pera, Noelia Frías, Oriol Pons, Joan Flores, Sheila Ruiz, Judit Pérez, Irínia Borrell, Núria Mauri, Mireia Valldeperes i Júlia Gamisans. L'edició del llibre ha comptat amb la col·laboració de la professora del grau, Carme Bosch, dels alumnes del cicle formatiu de grau superior d'il·lustració de l'Escola d'Art de Manresa i de la seva professora Lídia Moreno, de la Facultat de Ciències Socials d'UManresa-FUB, que hi ha fet una aportació econòmica, i de Remsa, que n'ha fet la impressió.



El llibre és fruit del treball previ dut a terme per aquests futurs i futures mestres que van haver d'elaborar un material didàctic sobre les emocions. Organitzats en parelles, els alumnes havien d'escollir una emoció sobre la qual treballar buscant-ne informació i elaborant alguna proposta per treballar-la des del punt de vista didàctic. Entre les propostes que van desenvolupar els alumnes n'hi havia de teatralitzades, d'audiovisuals i contes. Una de les alumnes, Àngels Mas, explica: "Ens va agradar tant el que havíem fet que vam pensar que seria interessant reunir tots els treballs en un mateix format i fer-ne un llibre de contes". Maria Fernández explica que gràcies a la complicitat de la professora, Carme Bosch, que els va ajudar a definir el projecte i a tancar les col·laboracions amb l'Escola d'Art, s'ha assolit una cosa important: "Hem aconseguit que la nostra feina no es quedi al calaix i que es pugui visualitzar que les estudiants som capaces de fer una feina de qualitat".

Als contes s'hi parla de la por, de l'enveja i la gelosia, de la calma, de l'estrès, de l'angoixa i de la mort. Al final del llibre hi ha un resum de cada conte i una guia per a mestres i adults en la qual s'expliquen els objectius del treball que es proposa per a cadascuna d'aquestes emocions. Segons una altra de les autores, Aida Pera, últimament es parla més d'emocions a les aules, però des d'un punt de vista que en general és molt superficial. "En el nostre cas -explica Pera- hem volgut fer uns contes que serveixin per treballar molt directament amb els nens, perquè identifiquin clarament cadascuna de les emocions". En aquest sentit, Noelia Frias diu: "Pensem que pot ser una bona eina a les aules d'infantil que serveixi per treballar emocions a partir de situacions concretes que es produeixin".

Del llibre se'n va fer una primera tirada de 500 exemplars, que es van posar a la venda per Sant Jordi i que també es poden adquirir per correu electrònic a l'adreça viu6contes@gmail.com.