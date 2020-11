Llibres, la millor companyia per als infants

En l'era de les sèries a la carta, els videojocs i les xarxes socials, la lectura continua sent la font de felicitat de moltes persones, que no conceben anar a dormir sense haver dedicat al menys uns minuts a gaudir dels seus autors preferits. Per a molts la lectura és un hobby per a tota la vida, una afició que desenvolupa la ment i permet transportar-se a altres llocs o altres èpoques sense moure's de casa.



Molts pares i mares opten per inculcar als seus fills i filles el gust per la lectura des de petits i, per la seva banda, les escoles aposten per activitats que promouen aquesta afició, perquè els llibres són les millors eines per desenvolupar habilitats essencials per a la vida, com aprendre a identificar les emocions pròpies i alienes.

Els llibres ajuden a entendre millor el món i a tenir una ment oberta, a més d'augmentar les competències de comunicació





I és que llegir no només és diversió i màgia, sinó que també aporta una sèrie de beneficis que s'estenen molt més enllà. "La lectura augmenta i estimula el desenvolupament de capacitats de la nostra intel·ligència executiva, bàsica per tenir èxit en l'aprenentatge i la vida. Implica posar en acció habilitats per marcar-nos objectius realistes, i planificar, supervisar i autoregular-se per aconseguir-los. Els bons lectors tenen més capacitat de concentració, de memòria i de comprensió. Quan els nens comparteixen el que estan llegint amb altres persones estan estimulant la seva capacitat d'ordenar idees, la capacitat de síntesi o d'abstracció, el raonament i la comprensió de causalitats, entre molts processos", assenyala Ana Herrero, psicòloga i coordinadora del departament d'orientació del grup Brains International Schools.







Si bé és cert que la lectura només aporta beneficis als infants i joves, també cal tenir en compte quin tipus de llibres seran els adequats per a cada edat. A partir que els nens i nenes poden començar a llegir, cal posar a la seva disposició o facilitar-los llibres adaptats tant a la seva capacitat lectora com als seus interessos.



La psicòloga Ana Herrero fa algunes recomanacions literàries per etapes:

Infantil: per als primers lectors la cosa més important serà que hi hagi moltes il·lustracions i dibuixos que els guiïn en la comprensió de la història, poc text i lletra grossa, i els encantarà si els protagonistes són nens com ells.

Primària: durant l'etapa de primària, i a mesura que van millorant la competència lectora, els nens i nenes "s'enganxaran" a la lectura si trobem la clau d'allò que els motiva, els interessa i els produeix curiositat. Podran ser còmics amb històries fantàstiques, relats d'aventures reals o de ciència-ficció, dinosaures o naturalesa, o potser només els interessarà llegir temes de futbol o del seu esport favorit. Cal tenir present que qualsevol tema que connecti amb els seus interessos pot obrir-los la porta a l'hàbit de la lectura.

Secundària: a partir de la pubertat i l'adolescència, els solen interessar les novel·les amb personatges de la seva edat que viuen experiències que els guien en aquesta nova etapa de grans canvis i descobriments, així com literatura fantàstica i llibres informatius sobre els problemes que els preocupen.

"Els llibres són claus per desenvolupar cada persona, perquè ens ajuden a entendre millor el món i tenir una ment oberta, a més d'augmentar les nostres competències de comunicació i millorar la nostra intel·ligència emocional. Llegir et fa més humà perquè et permet entendre diferents idees i sentiments, viure a través dels personatges diferents formes d'afrontar la realitat, resoldre problemes i superar adversitats", conclou Ana Herrero.