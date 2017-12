Llibres per fomentar la lectura inclusiva

Avui dia, la comprensió lectora és un dels principals reptes a l'escola. No totes les criatures són iguals, i n'hi ha moltes que es frustren en no poder accedir als mateixos continguts que els seus companys: nens amb problemes d'autisme, síndrome de Down, dislèxia, síndrome d'Asperger, trastorn de dèficit d'atenció, alumnes nouvinguts que estan aprenent l'idioma, etc.

Per aquest motiu, SM, en la seva aposta per una cultura accessible i inclusiva, llança a través del seu segell més emblemàtic, El Barco de Vapor, una col·lecció única de Lectura Fàcil perquè puguin gaudir de la lectura tots els nens a l'aula. La col·lecció de Lectura Fàcil neix amb quatre títols molt populars que es troben entre els més venuts i prescrits a les escoles: 'Pirata Plin y Pirata Plan', 'La lista de cumpleaños', 'El club de los raros' i 'Siete reporteros y un periódico'.

La comprensió lectora és un dels grans reptes a l'escola

Els llibres compten amb el segell d'Inclusion Europe (Associació Europea de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i les seves Famílies), que garanteix que han estat adaptats segons les pautes europees i validats per potencials lectors. L'any que ve, a la col·lecció s'hi afegiran quatre llibres més, dos d'adaptats i dos d'inèdits.

Aquesta sèrie de llibres, adreçada a nens d'entre 6 i 10 anys, és l'única al mercat que permet que tots puguin llegir el mateix llibre a l'aula (en les seves dues versions: usual i adaptada). I d'aquesta manera podran notar que estan compartint la mateixa història i el mateix procés d'aprenentatge, amb la qual cosa es fomenta un entorn inclusiu. Respon a una necessitat real i en augment dels professors i de les famílies. Hi ha molts pares i mares que demanen materials que s'adaptin al ritme d'aprenentatge dels seus fills. Paula Fernández Soto, directora del CEIP Federico García Lorca, un dels col·legis que ha validat aquesta sèrie de llibres, assegura que els nens se "senten part de la classe, i són feliços perquè treballen el mateix que els seus companys".

Per a Paloma Jover, responsable de Lectura Fàcil a SM, "la lectura és molt més que desxifrar les lletres d'una història; és poder comprendre-la en el sentit més profund de la paraula". Amb aquest propòsit arrenca Lectura Fàcil, perquè "la lectura és un plaer que participa en la construcció del lector i és imprescindible que estigui a l'abast de tots els infants des dels seus primers contactes amb la paraula escrita", destaca.

"La lectura és molt més que desxifrar les lletres d'una història; és poder comprendre-la en el sentit més profund de la paraula" Paloma Jover, responsable de Lectura Fàcil a SM

"Un text adaptat és la frontera entre poder gaudir de la lectura o no per a un conjunt de persones que ronda un terç de la població", afirma Óscar García Muñoz, coordinador de programes i adaptador de textos a Lectura Fàcil de Plena Inclusión Madrid, que defineix la lectura fàcil com "una eina d'inclusió a l'aula i en la societat".

Llenguatge directe i il·lustracions més senzilles

En aquesta col·lecció, la història, el contingut i els valors dels llibres són els mateixos; el que canvia és la manera de presentar el text: amb una tipografia més clara i un cos de lletra més gran i marges més amplis, així com amb un format més gran perquè sigui més fàcil de fullejar. Les il·lustracions també s'han renovat, amb colors sòlids per ressaltar les figures sobre el fons; i el text s'ha adaptat perquè sigui més accessible, amb un llenguatge més directe i senzill per evitar ambigüitats, i que faciliti les estructures sintàctiques amb frases curtes i un vocabulari més assequible.

Un text adaptat és la frontera entre poder gaudir de la lectura o no per a un conjunt de persones que ronda un terç de la població

En aquest treball d'adaptació també s'han involucrat els mateixos autors (Anna Manso, Jordi Serra i Fabra, Paloma Sánchez i Pilar Lozano) i els il·lustradors, perquè tots els nens puguin gaudir de les seves històries. María José Sanz, editora de la col·lecció, explica que moltes vegades la manera en què s'escriu exclou determinades persones, per això aquest projecte facilita l'accés a la informació a tots els nens. "Adaptar llibres de Lectura Fàcil és un treball apassionant. El que hem fet ha estat evitar salts temporals que dificultin la comprensió, així com facilitar la trobada amb els personatges dels llibres, presentant-los des del principi", explica. "Un dels moments més apassionants ha estat descobrir que els nens entenien el que llegien, que els agradava", recorda emocionada.

L'objectiu principal del procés d'adaptació és "aconseguir un text igual de divertit, àgil i de qualitat que l'original, i perquè que vagi adreçat a lectors amb necessitats específiques no significa que baixi l'estàndard literari", afirma Anna Manso, una de les autores.

Compromís social i educatiu

El compromís amb el foment de la lectura i amb una educació de qualitat per a tots és una part fonamental de la missió cultural i educativa de SM. I aquest projecte de Lectura Fàcil enforteix l'accés a la lectura a nens que no tenen lectures pensades per a ells. Amb aquesta col·lecció accessible i inclusiva, SM dona resposta a una de les directrius del Pla de foment de la lectura 2017-2020 del ministeri d'Educació, Cultura i Esport: "Promoure la lectura entre segments de la població amb dificultats".

Les propostes literàries de SM tenen com a objectiu humanitzar el lector i fomentar la seva capacitat de diàleg amb la realitat. Aquesta proposta permetrà als nens connectar amb la realitat, i tindran l'oportunitat de comprendre la història i d'afavorir-los la imaginació, la creativitat i el vincle amb els altres. Iria Torres, coordinadora del projecte Lectura Fàcil de SM, destaca "l'oportunitat de treballar en allò que saps que canviarà la vida de tants nens perquè, malgrat totes les diferències que tenim, tots som iguals i tots tenim el dret de poder llegir i gaudir i de poder conèixer i aprendre".