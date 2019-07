Històries per créixer

El món de la literatura infantil consolida el seu bon moment amb l'aparició de noves iniciatives que busquen promoure el plaer lector entre la canalla. Una nova proposta ésOks&Bo, una iniciativa que busca finançament per posar en marxa un projecte que té per objectiu arribar a milers de nens i nenes i encomanar-los la passió per la lectura.

Les seves fundadores, Núria Serra i Txell Fàbregas, un duo d’humanistes de la UPF, mestres, mares i grans amants dels llibres, estan convençudes que la lectura és una de les millors maneres de compartir temps de qualitat en família i que un bon llibre pot canviar-te la vida. Per això han creat Oks&Bo.

Oks&Bo és una subscripció literària per a petits lectors, de 3 a 7 anys, que cada mes portarà a casa dels subscriptors una capsa sorpresa que contindrà: un preciós llibre il·lustrat de ficció escollit amb molta cura d’entre les millors novetats infantils, juntament amb una guia de lectura i una activitat divertida relacionada amb la lectura del mes. Es pot triar rebre el llibre en llengua catalana o castellana.

Oks&Bo ja compta amb acords de col·laboració amb un ampli ventall d’editorials de gran qualitat, la majoria amb seu a Catalunya, tals com AkiaraBooks, Libros del Zorro Rojo, Flamboyant, Corimbo, Takatuka, Tramuntana, Astronave, A Buen Paso, Thuleentre, entre moltes altres, que han cregut en aquest projecte com un mitjà idoni per ajudar a difondre les seves obres més destacades.

De momentés possible subscriure’s anticipadament amb interessants descomptes, a través de la campanya que han llançat via micromecenatge a la plataforma Verkami. Els primers llibres es començaran a lliurar durant el mes de setembre.

Els criteris de selecció d'Oks&Bo són: