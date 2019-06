Històries per créixer

Creixicontes, històries pensades per ajudar els nens i nenes en les diferents etapes evolutives, des del control d’esfínters fins a fer front a les pors. "Els contes de Sentir fan de mediadors entre els pares i psicòlegs i els nens i nenes que passen per situacions molt complexes", va assegurar Teresa Moratalla, secretària de la junta de govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) en l'acte de presentació de la col·lecció. Sentir va néixer fa un any de la mà de la psicòloga Mercè Bermejo per dotar els pares i mares i els professionals de la salut de contes adequats per explicar als nens i nenes diferents temàtiques o problemes actuals com el 'bullying', l’assetjament sexual a menors, el dol, les separacions i l’adopció. Des d’aleshores ha editat una desena de títols escrits per alguns dels psicòlegs més reconeguts del país, ha engegat les Conteteràpies, activitats adreçades a professors i professionals de la psicologia –en què els llibres serveixen per abordar diferents situacions amb els nens i nenes–, acaba d’estrenar nova col·lecció i prepara nous projectes. S'acaba de presentar la nova col·lecció de contes que ha ideat l'editorial Sentir. Es tracta de

Des del COPC, Teresa Moratallada va afirmar creure fermament en el projecte de Sentir i en l’ús dels contes com a eina terapèutica. Per això va assegurar que "la psicologia necessita iniciatives i eines noves i creatives per arribar als nens i nenes”. En aquest sentit, Jeroni Boixareu, gerent de l’editorial, va explicar que buscaven "prevenir i evitar els problemes que aborden els contes” . I és que la salut mental dels més menuts és un problema real que cal abordar des de tots els àmbits de la infància. Les dades ho confirmen: el 8,5% dels nens espanyols pateixen algun problema de salut mental. Entre els més comuns hi ha els trastorns de comportament, els trastorns depressius, els trastorns d’aprenentatge, els trastorns alimentaris i els trastorns d’autisme. Per abordar tots aquests problemes, sovint calen eines diferents que ajudin a arribar als més menuts, i els llibres en són una de les millors.