Com explicar Pedrolo als nens?

Imagineu una classe de nens de primària. Imagineu que el professor intenta explicar als nens qui era Manuel de Pedrolo. Imagineu que els nens no en saben res -o en saben poc- i que el professor intenta transmetre’ls amb un llenguatge senzill la importància de la seva obra. Segons Anna Maria Villalonga, escriptora i comissària de l’Any Pedrolo, aquesta seria una possible resposta: “Pedrolo (1918-1990) és un escriptor que va escriure moltes obres i que es va preocupar i interessar molt per la llengua i la cultura catalanes. Compta amb una obra extensa i variada que té de tot: poemes, contes, novel·les, obres de teatre i moltes coses més”.

Possiblement, molts nens coneixeran Pedrolo per la seva novel·la 'Mecanoscrit del segon origen', una obra que es va convertir en un dels textos fonamentals amb el qual molts adolescents es van iniciar en el gust per la literatura. Però, més enllà del 'Mecanoscrit', hi ha altres obres seves menys conegudes però que tenen una gran qualitat literària i que es poden treballar a les aules. “Pel que fa al teatre, poden llegir 'Homes i no', i fins i tot provar de representar-la. Respecte a la narrativa breu, el recull 'Trajecte final', que són relats de ciència-ficció que en general agraden molt, o l’antologia dels millors contes de Pedrolo que va coordinar Jordi Coca i que es titula 'Vint-i-vuit contes'. També hi ha moltes novel·les interessants, des de 'Joc brut' fins a 'L’inspector fa tard', 'Doble o res' o 'Milions d’ampolles buides'”.

POEMES I UN CONTE

La faceta de Pedrolo com a poeta és potser la menys coneguda. Ens aboca a la idea de convertir el llenguatge en font de coneixement i en eina de transformació personal i social. “La poesia de Pedrolo és bàsicament militant i combativa -diu Villalonga-, molt adequada per treballar alguns temes amb els alumnes, tot i que no sempre és fàcil. Com que l’Editorial Pagès va publicar la poesia completa a finals dels 90, penso que cada professor pot treballar el que li sembli més oportú en funció del grup-classe”. És cert que Pedrolo mai va escriure per als nens. Tot i així, perquè els més petits també puguin gaudir de l’univers pedrolià aquest any s’ha publicat el conte curt 'El principi de tot' (Comanegra), que combina el text de Pedrolo amb dibuixos de Pep Boatella. Amb les explicacions d’un adult al costat, el conte és tota una delícia!

Quan preguntem a la comissària de l’Any Pedrolo si els temes de l’obra pedroliana són vigents avui dia i es poden treballar a les aules ens respon que “absolutament”. “En primer lloc -detalla-, perquè tracta temes universals: la mort, l’amor, les relacions humanes, les injustícies, el dolor, la recerca de la llibertat, etcètera. En segon lloc, perquè va ser un independentista de pedra picada, un lluitador per la llibertat dels pobles i del català en especial, un home molt crític que no combregava mai amb el poder i que no tenia pèls a la llengua per posar damunt la taula tot el que no li agradava”.

REIVINDIQUEM PEDROLO

Preguntem a Villalonga quin Pedrolo voldria que s’acabés coneixent (i reconeixent) a les escoles i als instituts i ens respon amb un somriure: “Voldria que tothom sabés que és un dels autors més prolífics, innovadors i compromesos de la història de la literatura catalana, que no només va fer ciència-ficció o novel·la policíaca. Que se’l llegís com a dramaturg, com a poeta, que es llegissin els seus articles i que tothom sortís de l’ESO sabent que tenim una figura de les lletres de primera magnitud i que el seu nom és Manuel de Pedrolo. Com passa en els països normals, ni més ni menys”.