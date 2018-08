Contes amb intenció

Els contes són grans companys de viatge durant la infantesa. Descobreixen als més petits el món que els envolta; les relacions humanes; la diversitat de cultures i creences de tot tipus; els oficis; la història de la humanitat... i ho fan amb una naturalitat que captiva les criatures, unes verdaderes esponges que aprenen de tot i ens sorprenen cada dia amb les seves conjectures. Coneixedors d’aquest potencial i sabedors que els decàlegs poc o gens ajuden a interioritzar valors, moralitats o lliçons de vida, molts autors aposten per utilitzar les pàgines de les seves obres per transmetre aprenentatges que deixen empremta en els seus joves lectors.

RELACIONS HUMANES

Un d’aquests exemples és '24 senyals per descobrir un àlien', que explica la relació un pèl tortuosa del Benjamí i el seu pare. El narrador del llibre explica que a dins del seu progenitor “hi viu un àlien petitet que el controla”; “per això fa coses que no m’agraden [...] i es comporta com si fos d’un altre planeta; escridassa la mare i a mi gairebé no em parla”. “Sentia que feia falta explorar aquest tipus de relacions conflictives i explicar-les també als infants, que molts cops són els que més pateixen amb elles”, destaca l’autora, Juliana Muñoz. Abordar-ho des de la fantasia pròpia d’una criatura permet, al seu parer, “entendre d’una manera menys ruda i directa aquesta crua realitat”. I apunta: “La fantasia molts cops esdevé el nostre refugi de la realitat”.

L’altre element que explora Muñoz és la curiositat innata de la canalla, i és que, tal com sosté, “de petits ens preguntàvem coses molt profundes que ara no ens qüestionem perquè creiem saber-ho tot”. Preguntes en les quals l’autora troba “una gran saviesa” i que va voler reproduir en el Benjamí. Tal com explica, “el protagonista no es conforma, sinó que desitja viure en una realitat millor” i no en la que és actualment, esquitxada d’altres elements com no sentir-se a gust a l’escola; o una malaltia, la de la mare, que lluny de tractar-se des de la llàstima, es fa des de la fortalesa.

Un altre volum que explora les relacions humanes, en aquest cas, l’amistat, és 'La festa dels colors', de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona. Aquest primer llibre solidari, publicat per Sant Jordi i que ressalta els valors de l’amistat i la inclusió, és la primera peça del projecte d’humanització de l’hospital, amb el qual més endavant es decoraran les habitacions i altres estances a partir dels personatges del conte. Els beneficis del llibre es destinaran a l’obra social de l’hospital.

EINES DIVULGATIVES

La diada de Sant Jordi també és, des de fa vuit anys, el moment en què Mútua Terrassa presenta un nou títol de la seva col·lecció de contes, que busca fomentar la prevenció i la promoció de la salut i l’adopció d’hàbits saludables entre els infants d’entre 2 i 10 anys. “Un element que fa única la recopilació és que els autors dels llibres són els mateixos treballadors de l’entitat”, destaca Natàlia Albà, la seva directora de comunicació. Això passa en cadascun dels nou títols que la conformen, entre els quals destaquen els dos últims, 'El meu superheroi no té capa', que aborda el trastorn de l’espectre autista, o 'La MArtiNETA', sobre la importància de la higiene de mans com a mesura per evitar infeccions.

En tots els casos el relat és senzill i proper. “La història -escrita amb lletra lligada-és molt planera i s’utilitzen personatges que actuen com a fil conductor i contribueixen a la comprensió”, prossegueix Albà. Els contes són molt visuals i les il·lustracions són un recurs ideal per cridar l’atenció dels més petits, tot i que la cirereta del pastís la posa la teatralització del conte per part dels alumnes de l’escola terrassenca L’Avet. “El projecte ha anat creixent i els dos últims contes també s’han abordat des del vessant teatral, una iniciativa que treballa la interacció entre l’entitat i la ciutat amb la voluntat d’acostar aquesta funció pedagògica i social de les històries al seu públic”, conclou Albà.