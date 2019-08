Contes per ser feliços

L’any 2017, l’escriptora Anna Morató va autopublicar el llibre de contes 'De gran vull ser... feliç' i va aconseguir ràpidament el lloc número 10 del rànquing general de llibres Amazon a Espanya. L’interès per uns continguts que aborden la felicitat infantil va cridar l’atenció de molts pares i mares, preocupats cada vegada més per les emocions dels seus fills. Des de llavors ha plogut molt. El llibre s’ha publicat en format paper, l’escriptora n’ha tret un segon volum i se n’han venut 50.000 exemplars només a Espanya.

Anna Morató va estudiar direcció i administració d’empreses i va treballar en diverses multinacionals de gran consum en l’àrea de màrqueting. Però tenia molt clar que, per molt que li agradés de la seva feina, l’empresa que realment volia tirar endavant era la més important de la seva vida: preparar els seus fills per a la vida i dotar-los d’eines perquè en gaudissin plenament. Va ser llavors que es va plantejar adaptar els seus coneixements a les necessitats reals dels seus fills i del seu dia a dia. “Vaig començar fent presentacions de temes que m’interessaven a les escoles -explica Anna Morató- i de seguida em vaig adonar que els nens connectaven molt bé amb tot allò visual. D’altra banda, em vaig adonar que s’interessaven pels temes que els proposava i que en volien saber més. D’aquí va sorgir la idea d’escriure un llibre. I com que les editorials d’entrada no em donaven suport, vaig optar per l’autopublicació”.

El llibre aviat va començar a funcionar a les xarxes i milers de lectors es van sentir atrets per la idea d’ajudar els nanos a tenir un pensament més positiu. “Jo sempre explico que a la vida tots tenim problemes, però el nostre estat d’ànim no depèn tant del que ens passa sinó de com reaccionem davant d’aquests problemes. Jo sempre dic als nens: «Si caieu, us tornareu a aixecar. No patiu. Els cops que calgui». La nostra reacció als problemes és determinant”.

EL MÓN DE LES EMOCIONS

El conte 'De gran vull ser... feliç' (Ed. Beascoa) inclou sis històries sobre sis emocions diferents i ensenya als infants com gestionar-les des del punt de vista positiu. “Parlo del llenguatge positiu, de l’empatia, de l’agraïment, de la gestió de les frustracions, d’estimar-se a un mateix i de tenir confiança en un mateix”, apunta l’autora. El llibre, indicat per a infants a partir de 4 anys, pot ser extensible a totes les edats, fins i tot als pares que vulguin aprofundir en el tema. “Jo sempre dic que els nens també aprenen a ser positius a través de l’exemple. Si com a pare o mare sabem reaccionar amb certa calma davant d’un conflicte, estarem fent de bon model pels nostres fills“.

Més tard, va publicar una segona part del mateix llibre, 'De gran vull ser feliç 2', i, encara més endavant, el llibre 'Avui tindré un bon dia', que convida tant els pares com els fills a canviar la seva manera de veure el món. L’autora planteja 12 frases que fomenten el pensament positiu i ens ajuden a pensar una mica. “Són frases com ara: «L’important no és ser guapa o guapo per fora sinó per dins». O bé: «Em sento segur. Puc estar tranquil». Si els nens incorporen aquestes frases i se les creuen, aprendran a tenir confiança en ells mateixos, sobretot quan els grans no siguem al seu costat per ajudar-los”.

VIVÈNCIES PERSONALS

Des que va treure el primer llibre, l’escriptora ha vist com molts dels seus lectors han fet petits canvis i han incrementat el pensament positiu. Un exemple és la quantitat de progenitors que li han escrit per dir-li que els seus fills (i ells, també!) han començat a canviar l’actitud des que s’han llegit el llibre. També ha vist com els nens que participen als tallers que imparteix han compartit vivències complicades i n’han pogut extreure algun element positiu. Perquè, com afirma Morató: “Tots volem que els nostres fills siguin feliços. Però no cal explicar-los que ser-ho depèn d’ells. I per això és tan important aprendre a ser positius”.