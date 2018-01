Aplis per acostar els joves a la lectura

“Deixa estar el mòbil i agafa un llibre”. Ho hem sentit sovint, oi? Moltes nits, pares i mares demanen als fills que deixin estar el mòbil per dedicar-se en exclusiva a la lectura. Però què passa si unifiquem aquests dos conceptes? Cada cop són més les aplisper a mòbils que estan apareixent amb el mateix propòsit: fomentar la lectura i convertir l’experiència lectora en un plaer i no pas en una obligació.

L’EXPERIÈNCIA MULTISENSORIAL

Plataformes com Legiland, Xim i Xesca, Sami Apps, MiCuento i Boolino fan propostes cada cop més interessants al voltant de l’experiència de llegir. Totes incorporen elements d’àudio, música, imatges i activitats complementàries que permeten enganxar els nanos a la lectura. L’experiència multisensorial s’està convertint en una nova manera de llegir i entendre la literatura. I cada cop són més els pares que recorren a les aplis per estimular el nano en el plaer de la lectura. Combinat amb el llibre de paper, esclar!

L’experiència multisensorial s’està convertint en una nova manera de llegir i entendre la literatura

LITERÀPOLISBCN

L’aplicació LiteràpolisBCN va un pas més enllà i converteix la lectura en una gimcana per tot Barcelona. Els joves d’entre 14 i 18 anys que hi vulguin participar només caldrà que es descarreguin l’apli i es disposin a esbrinar les històries que s’amaguen als carrers de Barcelona. Marina Espasa, responsable del programa Barcelona Ciutat de la Literatura de la Unesco, explica que “una de les prioritats marcades per la Unesco és el foment de la lectura entre els joves: una aplicació per a mòbils ens va semblar una porta d’entrada immillorable cap a aquest col·lectiu”.

PROVES, PREGUNTES I PREMIS

L’objectiu dels jugadors serà anar resolent pistes i localitzar els diferents punts geogràfics de la ciutat per on transcorre l’acció d’un llibre. Però atenció, perquè cada novel·la inclou tres possibles itineraris. “El primer és per a qui no hagi llegit el llibre i no en sàpiga ni el títol ni l’autor. El segon és el més pedagògic, i és per demostrar que s’ha llegit i treballat bé el llibre. El tercer es pot fer tant si s’ha llegit el llibre com si no, i té a veure tant amb el llibre com amb el barri per on transcorre”. Els participants del joc hauran d’anar superant proves i preguntes, que s’activaran quan el jugador és al punt exacte que marca el mapa de l’apli. “Les que tenen més èxit són les que obliguen els jugadors a fer servir l’enginy o a observar bé: «Quantes palmeres té la rotonda del sud de la rambla del Raval?» No és tan fàcil de respondre!” I en el cas que completin l’itinerari correctament, premi! L’aplicació fins ara està tenint una molt bona rebuda entre els joves. “És molt d’hora per dir-ho però la intenció és que ajudi a fomentar la lectura, sobretot a través de col·lectius com el dels professors d’institut, per als quals ha de ser una eina molt útil, que els permeti treballar moltes competències. També els llibreters i bibliotecaris l’han de poder fer servir, per enriquir els seus clubs de lectura o per generar activitats enfocades al públic juvenil”. L’experiència LiteràpolisBCN no té aturador i ja han triat i preparat sis novel·les més que desenvoluparan durant el curs 2018. Tot un misteri.

Així que ja ho veieu, pares i mares. Llibre i mòbil no han de ser sempre incompatibles. En el cas de LiteràpolisBCN, fins i tot es poden convertir en un bon binomi que combini literatura i passejades per la ciutat. La finalitat és sempre llegir. I divertir-se. I fomentar la lectura. Encara que sigui a través del mòbil. Hem dit el mòbil, sí. El mòbil. No sempre és l’enemic a batre.