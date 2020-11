‘L’Arca’, una nova col·lecció de literatura juvenil

Que neixin col·leccions de bona literatura juvenil sempre és una bona notícia. Però si a més tenen el segell de qualitat de l’editorial Animallibres és doble motiu de celebració. Jordi Martín Lloret, editor i traductor, fa poc temps que s’ha posat al capdavant de l’editorial Animallibres. El resultat? Bons llibres infantils i juvenils i, darrerament, la nova col·lecció L’Arca, que vol oferir un seguit de petites perles als lectors i lectores de totes les edats.

Jordi Martín va posar-se al capdavant de l’editorial Animallibres ara fa un any, el 2019, en substitució de l’anterior editor, Joan Vives. “Quan vaig entrar a l’editorial vaig fer una forta immersió en el catàleg. Vaig veure que la part d’àlbum il·lustrat funcionava perfectament bé, on comptem, entre d’altres, amb una il·lustradora de molt èxit com és Rocío Bonilla. També funcionen molt bé les sèries emblemàtiques Les formigues i Els isards, que ocupen des de fa anys el seu lloc, sobretot en l’àmbit escolar. El que jo trobava a faltar eren dos elements. D’una banda, més literatura estrangera. De l’altra, un tipus de literatura més orientada a les llibreries, a fer-te una biblioteca de llibres imprescindibles”.

La col·lecció aposta per una literatura orientada a fer-se una biblioteca de llibres imprescindibles

A partir d’aquesta reflexió va néixer L’Arca, una col·lecció de llibres imprescindibles que qualsevol jove lector (i també més gran) voldria que formessin part de la seva biblioteca personal. “Amb L’Arca vaig fer la carta als Reis -explica Martín- . Què volia que tingués d’especial la col·lecció? En primer lloc volia que fos heterogènia. Els llibres anirien adreçats a lectors de diferents edats -7 anys, 14 anys...-. També volia que fos heterogènia pel que feia als autors i les èpoques -combinar autors actuals amb autors clàssics, i també combinar autors estrangers amb autors d’aquí-. Però malgrat la seva heterogeneïtat tots els llibres tindrien un punt en comú: la qualitat literària. Els aficionats i enamorats de la bona literatura, trobarien en L’Arca la seva col·lecció”.

SOBRETOT, BONA LITERATURA

El títol que va marcar el tret de sortida a la col·lecció és Viatge al país dels arbres, de Jean-Marie Gustave Le Clézio. “Sempre he estat enamorat de Le Clézio i de les seves històries. Vaig intentar publicar el llibre fa uns anys, en una altra editorial on treballava, però al final no hi va haver l’oportunitat. Quan ara per fi he vist l’ocasió de publicar-lo no m’ho he pensat dues vegades. Aquest llibre és un cant a l’amor per la natura. Ens parla d’escoltar més la naturalesa i en concret els arbres. En els temps que vivim ara, en plena pandèmia, diria que el tema és molt vigent”. El segon llibre pel qual aposta l’editorial és El lloc màgic, de Chris Wormell, amb traducció de Yannick Garcia. “Aquest llibre el vaig descobrir a la Fira de Bolonya. És d’aquells llibres d’aire clàssic però alhora actual, amb un aire una mica Dickens. La protagonista, la Clementina, és una nena a qui els seus oncles tenen tancada en un soterrani, però ella somia en un món de colors, papallones, flors. Em sembla un d’aquells llibres que et fan reconciliar amb la bona literatura. Un altre imprescindible”.

Al marge d’aquests dos primers títols, L’Arca ja prepara el tercer lliurament, Sadako i les mil grues de paper, d’Eleanor Coerr, amb traducció d’Albert Nolla i il·lustracions d’Eva Garcia, i el número 4, La capitana Rosalie, de Timothée de Fombelle, amb traducció de Marc Donat i il·lustracions d’Isabelle Arsenault. “Però a L’Arca també comptem amb autors catalans, i en aquest sentit tenim algunes primícies -avança Jordi Martín-. Aviat publicarem Googol, de Josep Lluís Badal; més tard El joc del penjat, un llibre en vers per a adolescents escrit per Josep Pedrals on es tracta el tema de l’enamorament; també la novel·la Mira, de l’autora Tina Vallès, on se’ns presenta una nena tímida i amb dificultats per socialitzar, que té una mirada molt crítica amb el món que l’envolta, i finalment el llibre Els ulls de la nit, de Coia Valls, que es mou en el gènere fantàstic i que explota el mite de les dones pantera.

La col·lecció neix amb l’ànim de fidelitzar lectors i crear un petit club inclusiu de joves i grans a qui els agradi compartir els bons llibres

I n’hi haurà més. Molts més. Perquè com diu Jordi Martín la col·lecció neix amb l’ànim de fidelitzar lectors i crear un petit club inclusiu de joves i grans a qui els agradi compartir els bons llibres. “Jo voldria que, en un futur, qualsevol lector jove, o pare o mare, entrés en una llibreria i preguntés: «Ja ha sortir el nou de L’Arca? » I sí, que poc a poc anéssim formant un petit club de lectors i lectores que s’estimen la bona literatura!”

Així que ja ho sabeu: si voleu bones històries, plenes de bons personatges, amb il·lustracions i cobertes boniques que fan de bon regalar i col·leccionar, tingueu en compte L’Arca : en sentireu molt a parlar!