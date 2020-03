'Llegir per sentir’, 25 anys de literatura infantil i ràdio

Llegir per sentir és un programa de Ràdio Vilafranca basat en la literatura infantil i juvenil. Un cop per setmana, el programa, que està coordinat per l’escriptor Pere Martí i presentat pel periodista Josep M. Soler, convida un autor, il·lustrador o traductor de literatura infantil o juvenil (LIJ), que hi és entrevistat sobre la seva obra. Pel programa hi han passat noms com Maria Carme Roca, Joaquim Carbó, Enric Larreula, Dolors Garcia Cornellà, Pilarín Bayés o David Nel·lo, entre molts altres, i han pogut reflexionar i debatre en antena diferents aspectes relacionats amb la LIJ. Aquest any el programa està d’aniversari. 25 anys. Ho celebrem?

UN LLARG RECORREGUT

Fa més de dues dècades l’escriptor Pere Martí i Bertran va decidir engegar per primer cop el programa Llegir per sentir. “ Sempre he sigut un amant de la literatura infantil i juvenil. Soc escriptor, he fet crítica en diversos mitjans i he engegat diversos projectes sempre en relació amb la LIJ. Així que quan fa vint-i-cinc anys em van proposar fer un programa a la ràdio vaig dir: “Sí, però que sigui de literatura infantil i juvenil!”

El programa, setmanal i de vint minuts de durada, fa una entrevista a fons a un autor, il·lustrador o editor que parla extensament de la seva obra. “El locutor Josep Maria Soler és qui s’encarrega de fer les entrevistes. Sempre potenciem la literatura catalana i, si es tracta d’un llibre estranger, convidem el seu traductor al català. D’altra banda, comptem amb editorials tant de grups grans com de grups petits i intentem abastar tant el Principat com tot el territori d’arreu dels Països Catalans”.

PROGRAMES ESPECIALS

Sovint fan programes especials, com ara el dedicat a les revistes de literatura infantil i juvenil en català. “També hem fet especials sobre jocs d’ordinador en català, per exemple. O un altre sobre pàgines web o blogs especialitzats en literatura infantil i juvenil. D’altra banda, un cop al trimestre, per Nadal, per Sant Jordi o abans de l’estiu, fem programes especials on repassem les novetats més atractives. I per Sant Jordi recomanem títols!”, diu Martí.

El programa, que té un públic que es manté fidel i estable al llarg dels anys, no es dirigeix a joves ni a nens sinó a prescriptors de literatura infantil i juvenil. “Ens escolten pares, mares, avis, mestresses de casa..., però també docents o bibliotecaris que treballen amb llibres i volen obtenir més informació. Sovint, els mitjans convencionals fan molt poc cas de la literatura infantil i juvenil i nosaltres, en canvi, donem als autors o il·lustradors la possibilitat d’expressar-se”.

El programa, pel qual durant aquests 25 anys han passat més de 500 persones vinculades a la LIJ (entre autors, il·lustradors, traductors, editors...), ha aconseguit una forta fidelització dels oients i alguns reconeixements importants. “Al ser una ràdio comarcal, ens hem pogut alliberar de la pressió de l’audiència. Això ha implicat treballar amb una llibertat creativa important -assegura Pere Martí-. D’altra banda, el mateix programa ha promogut activitats diverses, com ara el sopar tertúlia que fem un cop a l’any i al qual convidem els entrevistats, premsa especialitzada i gent del món editorial de LIJ. A les postres, debatem entorn del tema triat durant aquell curs. D’altra banda, des del curs 2001-2002 i fins al 2011-2012 vam fer-hi el lliurament del premi Aurora Díaz-Plaja d’articles d’anàlisi i estudi sobre la literatura infantil i juvenil catalana, convocat per l’AELC”.

Preguntem a Pere Martí què espera que passi d’aquí 25 anys i ho té clar: “Vull que el programa continuï existint però sense mi, esclar. Però sobretot que existeixi, que es continuï parlant sempre de literatura infantil i juvenil. És del tot imprescindible”. I nosaltres afegim: que un programa sobre literatura infantil i juvenil sigui tan longeu no és un fet gens habitual. Així que té tot el nostre suport. Per 25 anys més, Ràdio Vilafranca! I si el voleu sentir, només cal que visiteu www.rtvvilafranca.cat.