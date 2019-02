La situació dels infants a Sudan del Sud

Un total de 119 infants, 48 dels quals són nines, han estat alliberats d’un grup armat al Sudan del Sud. El més jove té 10 anys. El nombre total de nins alliberats des del començament del conflicte ascendeix a més de 3.100.

“Cada nin que no continua en un grup armat representa una infància restablerta i un futur recuperat”, assegura la directora executiva d’Unicef, Henrietta Fore, que va visitar el Sudan del Sud el gener de l’any passat. “Cada vegada més nins són alliberats de grups i forces armades al Sudan del Sud. És un avanç encoratjador, però queda un llarg camí per recórrer fins que els més de 19.000 infants que continuen a les files tornin amb les seves famílies”.

Des del febrer del 2018, més de 1.000 nins que estaven en diferents grups armats han estat alliberats. Durant el procés, cada nin ha estat registrat i se li ha proporcionat un certificat en què consta que ja no està afiliat al grup. Després s’han reunit amb treballadors socials i sanitaris i amb especialistes d’educació, que n’han avaluat les necessitats immediates. També han rebut un pack de reinserció, que inclou roba, calçat i altres productes bàsics. Cada nin rebrà durant tres anys suport en la seva reintegració, tant per assistir la seva tornada a la vida civil com per prevenir un nou reclutament. Per cada nin alliberat al qual s’ajuda, un nin vulnerable i la seva família de la comunitat d’acolliment reben suport per fomentar l’acceptació i promoure una reinserció més sostenible.

“Aquest any marca el 30è aniversari de la Convenció sobre els Drets del Nin, que exigeix als governs que abordin les necessitats bàsiques dels nins i els ajudin a assolir el seu màxim potencial”, recorda Fore. “Cinc mesos després de la signatura de l’acord de pau, Unicef fa una crida a totes les parts en conflicte al Sudan del Sud perquè es comprometin de nou a complir aquests drets i garantir que els nins mai no siguin soldats”.

El nombre exacte de nins utilitzats i reclutats en un conflicte armat és difícil de confirmar a causa de la naturalesa il·legal del reclutament infantil, però Unicef estima que desenes de milers de nins i nines menors de 18 anys són utilitzats en conflictes a tot el món. Molts hi van per força, i uns altres s’hi uneixen a causa de la pressió econòmica o social. La majoria de vegades són reclutats o utilitzats pels grups i forces armades per a diverses funcions, com a combatents, cuiners, portadors, missatgers o espies; a més, sofreixen explotació sexual.