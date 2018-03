La neurociència entra al terreny de joc

“Abans feies una passada de pilota i fallaves més, ara falles menys perquè ja saps com l’has de fer: pensant. És millor pensar primer i després fer la passada automàtica”, explica Pol Ruiz. Té onze anys i juga al grup dos de la Primera Divisió aleví de futbol sala de la Fundació CET10. Practica aquest esport des que tenia sis anys, però aquest any ho ha començat a fer a partir del mètode Smartfutsal. “Serveix per crear jugadors intel·ligents i prendre bones decisions en el terreny de joc”, assegura. La metodologia, basada en la neurociència, ja fa uns anys que s’aplica al futbol en diferents països i ha aconseguit grans èxits. “L’Smartfutsal es basa sobretot en crear jugadors competents que aprenguin a jugar aquest esport però que l’entenguin des del punt de vista més cognitiu”, assegura Santi Gea.

Responsable de la secció de futbol sala de CET10 i seleccionador de futbol sala absolut de la Federació Catalana de Futbol, Gea s’ha encarregat d’adaptar el mètode a aquesta disciplina esportiva en concret. “L’Smartfutsal és una metodologia que ve de l’Smartfootball. Funciona des de fa bastants anys i va ser creada per Juan Luís Martínez García, director metodològic de l’Espanyol, del Dinamo de Moscou i, ara, del Reial Madrid a la Xina. Va contactar amb mi fa uns tres anys i em va ensenyar la seva tesi doctoral sobre aquest mètode. Ara jo n’he fet una adaptació al futbol sala per a CET10”, explica Gea.

SABER PENSAR

“El cervell és l’òrgan més important del jugador de futbol i creix i es configura en funció de les experiències viscudes al llarg dels anys. Quan vius una experiència, les neurones es connecten entre elles i creen milers de connexions sinàptiques. És durant la interacció amb els companys, els adversaris, els espais, els entorns canviants, les reflexions amb l’entrenador, etc. quan el cervell es modifica, es construeix i es configura. Aprendre significa connectar neurones. La qualitat d’aquestes connexions dependrà de les característiques de les experiències i de la metodologia utilitzada”, afirma Martínez, ideòleg de l’Smartfootball. Segons apunta, es tracta d’un sistema que gira al voltant de la plasticitat cerebral i que està dissenyat per formar futbolistes creatius, que entenguin el joc i que sàpiguen resoldre d’una manera eficaç tots els problemes que els planteja la competició. “A l’Smartfootball l’experiència és la unitat bàsica de configuració cerebral. Una experiència respon a una situació d’ensenyament-aprenentatge en què situem el jugador davant d’un entorn que ha d’interpretar i uns problemes que ha de resoldre de manera individual i col·lectiva. Aquestes experiències les dissenya el tècnic i estan enfocades a les necessitats d’aprenentatge dels seus jugadors, són obertes, globals, amb múltiples solucions, en les quals els jugadors estan obligats a percebre, analitzar i prendre decisions en entorns canviants, com passa en la competició”.

A la Fundació CET10, i de la mà de Gea, han creat un model d’aprenentatge del futbol sala basat en aquestes experiències de què parla Martínez. “És com si fos un disseny curricular, però li hem donat una variabilitat d’acord amb el que els jugadors es troben en un partit. Llavors, l’hem seqüenciat en coses que passen amb pilota i coses que passen sense i hem creat unes fitxes d’aprenentatge en les quals hi ha unes càrregues cognitives i unes pautes de reflexió”. A la pràctica, i amb les experiències que apunten, l’entrenador de futbol sala planteja als jugadors situacions que poden passar en diferents zones del camp. “Fem un treball d’aproximadament quatre minuts i una pauta de reflexió d’un minut en què els plantegem una sèrie de preguntes que ells mateixos es responen, com ara: tu has vist tots els jugadors? Què has de fer perquè la pilota vagi més ràpid?”, apunta Gea.

REFLEXIÓ I CREACIÓ

“Necessitem entrenadors que ajudin els jugadors a entendre el joc, que reflexionin amb ells, que no els donin les solucions, que els facin bones preguntes i que els facin pensar”, observa Martínez. Els tècnics de CET10 ja han fet la formació en el primer nivell de Smartfutsal per introduir la metodologia de manera gradual en les seves sessions “experiències”. El pla d’immersió durarà tres anys, de manera que tots els equips de CET10 -uns 1.400 jugadors actualment- la faran servir. Actualment, i des que ha començat la temporada amb Smartfutsal, els resultats aconseguits pels alevins de CET10 han situat l’equip com a primer de la classificació. Gea, malgrat reconèixer que es tracta d’una situació directament proporcional al mètode implantat, assenyala que amb Smartfutsal es valoren dos tipus de resultats: l’esportiu i l’estadística de partits que elaboren a partir de certs ítems. Així poden veure l’evolució sobre el model d’aprenentatge. Però el que destaca són els valors que aprenen els jugadors. “Per a nosaltres és com una mena de sistema educatiu, perquè també formem persones. Entre els jugadors hi ha molta comunicació i col·laboració, i tenen un sentiment d’equip molt gran”, conclou.