1 de cada 3 infants al món diuen haver patit ciberassetjament

Un de cada tres joves en 30 països diuen haver sigut víctimes d’assetjament a la xarxa, i un de cada cinc asseguren haver faltat a l’escola a causa de les situacions de ciberassetjament i violència, en una enquesta publicada per l'Unicef i el representant especial del Secretari General de les Nacions Unides sobre violència contra la infància.

Oferint els seus testimonis de forma anònima a través de l’eina de participació juvenil U-Report, gairebé tres quartes parts dels joves també van dir que les xarxes socials, com Facebook, Instagram, Snapchat i Twitter, són un entorn comú per al ciberassetjament.

“Les aules connectades fan que l’escola no s’acabi un cop l’estudiant surt de classe, i malauradament tampoc s’acaba l’assetjament escolar –assegura la directora executiva de l’Unicef, Henrietta Fore–. Millorar l’experiència educativa dels joves significa tenir en compte l’entorn que troben tant al ciberespai com fora d’aquest”.

A través de l’enquesta, i mitjançant SMS i tecnologia de missatgeria instantània, es va preguntar als joves una sèrie de qüestions relacionades amb les seves experiències d’assetjament i violència a internet, on es produeix amb més freqüència i qui creuen que és el responsable d’aturar-ho. “Un dels missatges clau que es desprèn de forma clara de les seves opinions és la necessitat de participació i associació d’infants i joves: quan se’ls va preguntar qui haurien de ser els responsables d’acabar amb el ciberassetjament, les opinions es van dividir en parts iguals entre governs, proveïdors de serveis d’internet (sector privat) i els mateixos joves”, assegura Najat Maalla Mjid, representant especial del secretari general de les Nacions Unides sobre la violència contra la infància. “Estem junts, en això, i hem de compartir la responsabilitat amb la societat”.

Han participat en l’enquesta més de 170.000 U-Reporters d’entre 13 i 24 anys d’Albània, Bangladesh, Belize, Bolívia, el Brasil, Burkina Faso, la Costa d'Ivori, l'Equador, França, Gàmbia, Ghana, l'Índia, Indonèsia, l'Iraq, Jamaica, Kosovo, Libèria, Malawi, Malàisia, Mali, Moldàvia, Montenegro, Myanmar, Nigèria, Romania, Sierra Leone, Trinitat i Tobago, Ucraïna, el Vietnam i Zimbàbue.

Els resultats de l’enquesta desafien la creença que el ciberassetjament entre els companys i companyes de classe és un problema vinculat a la capacitat econòmica alta. Per exemple, el 34% dels enquestats a l’Àfrica subsahariana han assegurat haver patit ciberassetjament. Al voltant del 39% van dir que coneixien l’existència de grups privats a internet dins de la comunitat escolar on els infants comparteixen informació sobre els seus companys i companyes amb el propòsit d’intimidar.

Mesures contra l'assetjament Per posar fi a l’assetjament i la violència cibernètica en l’entorn escolar, l'Unicef i els seus aliats estan demanant a tots els sectors que prenguin mesures urgents en les següents àrees: Implementació de polítiques per protegir els infants i joves de l’assetjament cibernètic i la intimidació.

Establiment i equipament de línies d’ajuda nacionals per donar suport a infants i joves.

Avançament de les normes i pràctiques ètiques dels proveïdors de xarxes socials específicament pel que fa a la recopilació, la informació i la gestió de dades.

Recopilació de proves millors i desglossades sobre el comportament al ciberespai d’infants i joves per generar polítiques i oferir-los orientació.

Capacitació per a mestres i pares i mares per prevenir i respondre a l’assetjament cibernètic i l’assetjament escolar, particularment per a grups vulnerables.

Com a part de la campanya de l’Unicef per frenar la violència en l’entorn escolar, infants i joves de tot el món van redactar el manifest juvenil #ENDviolence el 2018, en què feien una crida a governs, professorat, pares i mares i als mateixos alumnes per ajudar a posar fi a la violència i garantir que els estudiants se sentin segurs en l’entorn escolar, incloent l’espai cibernètic. “A tot el món, els joves, tant en països d’ingressos alts com baixos, ens diuen que estan sent intimidats a internet, que això està afectant la seva educació i que volen que s’acabi –explica Fore–. Al commemorar el 30è aniversari de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, hem d’assegurar-nos que els drets dels nens i nenes són a l’avantguarda de les polítiques i la protecció digital”.

Què pensen els infants? U-Report és una eina gratuïta de missatgeria social que permet a qualsevol persona de qualsevol part del món parlar sobre els temes que li interessen. L'Unicef i els seus aliats van desenvolupar la plataforma per fomentar la participació infantil i conèixer els pensaments i opinions d’infants i joves sobre temes clau per a ells. U-Report fomenta el desenvolupament liderat pels ciutadans, facilita les respostes a emergències humanitàries i amplifica les veus locals a nivell mundial per crear un canvi positiu. Els adolescents i els joves poden unir-se a la plataforma per SMS o a les xarxes socials (Facebook, WhatsApp o Viber), la qual cosa els permet respondre les enquestes, informar sobre les seves inquietud, donar suport als drets dels infants i treballar per millorar les seves comunitats. Actualment hi ha més de 7 milions de U-Reporters presents en més de 60 països. Aquesta enquesta ha estat possible gràcies als milers d’infants i joves de tot el món que participen activament amb l'Unicef com a U-Reporters. L’enquesta es va fer al juny i va ser resposta per més de 170.000 joves de 30 països.

I a casa nostra?

Si ens fixem en dades més pròximes, el 6,1% dels alumnes d’ESO i batxillerat afirmen haver patit un cas de 'bullying' o 'ciberbullying' l'últim curs. Si baixem al detall, un 4,8% dels entrevistats afirmen que han estat víctimes del 'bullying', un percentatge que es redueix a l'1,3% quan parlem de 'ciberbullying'. Aquestes són algunes de les dades que posa de relleu el 1er Baròmetre B-resol sobre conflictes en l’entorn educatiu, elaborat a partir de més de 2.000 enquestes a alumnes d’ESO i batxillerat que disposen en els seus centres de la solució tecnològica d’alerta i gestió de conflictes B-resol. Segons Josep Fígols, cofundador i CEO de B-resol, “aquests percentatges equivalen a dir que 1 alumne per classe creu haver patit 'bullying' l'últim curs, i 1 per cada 4 classes, 'ciberbullying'. Tot i així, cal dir que aquestes xifres són molt esperançadores, ja que representen una disminució de més del 80% dels casos d’assetjament respecte a enquestes dutes a terme anteriorment en centres on no disposaven de B-resol. Però hem de perseverar”. + informació Assetjament a tan sols un clic