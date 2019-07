L'estiu ideal per a les criatures

L'estiu és una etapa que promou les escapades a l'aire lliure, les relacions socials i els canvis d'entorn, activitats que, en general, afavoreixen grans i petits. A més, per no trencar amb l'activitat educativa, moltes famílies aposten per introduir certa dosi d'aprenentatge i activitats formatives durant el període de vacances a través dels quaderns d'estiu i amb classes de reforç. No obstant això, els experts de TopDoctors.es adverteixen que "l'estiu ofereix moltes oportunitats d'aprenentatge fora dels llibres escolars i és una etapa per aprendre de la vida i gaudir del descans", com assegura la Sandra Farrera, doctora en psicologia.

Dades de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) assenyalen que Espanya és el cinquè país on més deures es fan, mentre que en països com Itàlia o Dinamarca directament han desaparegut. Per això, els experts asseguren que carregar els nens durant les vacances d'estiu amb deures és una cosa que s'ha d'evitar o, almenys, dosificar per evitar una possible fatiga. "Molts pares no poden dedicar gaire temps als seus fills durant l'any, i quan arriben les vacances senten que és el moment de fer esforços i intensius d'educació per recuperar el temps perdut", alerta Mía Ibáñez Bordas, psicòloga i membre de Top Doctors.

Per tant, atenent a aquestes reflexions, els quaderns d'estiu han de ser una eina per repassar el que han après durant el curs. Però no tots els nens haurien de fer el mateix volum de deures, ni aquells amb pitjors resultats acadèmics han d'estar sotmesos a esforços més grans. "Hi ha famílies que tenen un nen a qui li costa més aprendre i justament volen ajudar-lo amb deures o li donen els deures com a penalització per no haver rendit prou. I, en realitat, a aquest tipus d'infant el que l'ajudarà més és jugar", assegura la Dra. Ibáñez.

Consensuar amb els més petits les activitats educatives que cal fer durant l'estiu és una de les millors opcions perquè gaudeixin aprenent a través, per exemple, d'un diari d'estiu on expliquin tot allò que fan i on hi puguin afegir fotos, dibuixos, entrades o tiquets. En definitiva, un diari ple d'activitats diferents i creatives. "És important descobrir les curiositats i les intel·ligències dels nens per dissenyar el llistat d'activitats que més els convenen. Els deures no han d'anar en cap cas en contra del menor, sinó al seu favor. Llegir contes, visitar museus, fer jocs de taula o fer polseres. Tot això es pot plasmar en el diari, que els motivarà a voler afegir-hi més coses constantment", afirma Ibáñez.

Cal recordar també que descansar i desconnectar de la rutina ajuda a grans i petits a reposar de la feina. Carregar un nen amb activitats no necessàriament és sinònim de més o millor qualitat d'aprenentatge. "És beneficiós per a la salut física i mental de la canalla deixar-los un període mínim d'un mes per no fer cap tipus de deures", conclou la Dra. Russi Delfraro, neuròloga infantil.