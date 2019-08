A l'estiu, cuidem les dents!

A l'estiu, el risc de patir problemes a la boca és encara més gran que en altres èpoques de l'any, sobretot en el cas de les criatures. L'augment del consum de begudes carbonatades i aliments ensucrats pot comportar problemes a les dents i les genives dels nens. Per això els experts recomanen extremar la cura de les seves dents i no descuidar els hàbits saludables.

Un dels problemes bucodentals més habituals de l'estiu és l'augment de la càries. Des de la Federació Dental Espanyola calculen que 3 de cada 10 nens menors de 6 anys tenen càries, cosa que converteix aquesta malaltia en la més comuna de la infància. Per combatre-la, és de gran utilitat portar en una motxilla o bossa un raspall de dents perquè després de cada àpat puguin raspallar-se-les. "Cal que els pares acostumin els nens a rentar-se les dents després de cada àpat, també durant les vacances. En cas de no ser a casa o haver-se deixat el raspall de dents, i de manera excepcional, es poden utilitzar xiclets amb xilitol i sense sucre, que ajudaran a augmentar el pH bucal", explica la doctora Conxita Curull, directora mèdica de la Clínica Curull.

Segons la Federació Dental Española, 3 de cada 10 infants menors de 6 anys tenen càries

L'aparició de placa bacteriana és també un altre problema molt freqüent durant l'època estival. Mentre que les càries afecten més la peça dental, la placa bacteriana pot provocar danys a la zona gingival. "Raspallar correctament les dents dos cops al dia ajudarà a combatre la placa bacteriana i a reduir futurs problemes", assegura la doctora Curull.

La sensibilitat dental també pot fer efecte en les dents dels nens. Els aliments ensucrats, freds i les begudes carbonatades provoquen desgast en l'esmalt i, per tant, fa mal quan s'ingereixen alguns aliments. Per combatre-la, "és recomanable utilitzar una pasta dentífrica específica per a la sensibilitat dental, així com reduir els aliments més perjudicials i intentar que beguin més aigua i s'hidratin amb fruites i verdures", aconsella la directora de la Clínica Curull.

Cal extremar la cura de les dents de la canalla a l'estiu per l'augment del consum de productes ensucrats i carbonatats

Un altre dels problemes més comuns de l'estiu són els traumatismes dentals. En aquestes dates passen la major part del temps jugant i fent activitats físiques, i és més probable que pateixin algun traumatisme. Per evitar un possible trencament, hi ha protectors dentals que reduiran el risc de fractura. No obstant això, en cas que es trenqui una dent, "és recomanable guardar la peça dental que ha patit l'impacte en solució salina, en llet o en la pròpia saliva del nen (mai rentar-la amb aigua), indiferentment de si ha caigut parcialment o totalment, ja que es pot reimplantar, i, per descomptat, anar immediatament al dentista perquè valori el millor tractament que es pot seguir ", recalca la doctora.

L'estiu és una època per gaudir de les vacances en família. Per això és de vital importància tenir cura i protegir la salut dels més petits per evitar visites indesitjades al dentista.