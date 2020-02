Fer esport per prevenir mals de cap

La pràctica esportiva de llarga durada en la infància contribueix a disminuir el nombre d'episodis de mals de cap, "una afecció molt comuna que pateixen 8 de cada 10 nens abans dels 15 anys", segons matisa el neuropediatre Rafael Camino, responsable de la Unitat de Neuropediatria de l'Hospital Universitari Reina Sofia (HURS). De la mateixa manera, la freqüència de la migranya o mal de cap, una de les cefalees que més afecten el rendiment diari i que pateixen l'11% dels menors d'entre 7 i 11 anys, també es veuria reduïda gràcies a l'exercici físic. Són dades que fan públiques des de la iniciativa esportiva i educativa Copa COVAP, promoguda per la Cooperativa Ramadera de la Vall dels Pedroches (COVAP), i l'HURS.

Aquesta relació entre esport i mals de cap coincideix amb les conclusions d'un recent treball de recerca elaborat per diferents departaments de l'àmbit de la salut (neurociència, neurologia, fisioteràpia i otorrinolaringologia, entre d'altres) d'universitats de Bèlgica i els Països Baixos, segons el qual la realització de l'exercici aeròbic pot disminuir el nombre de dies en què es pateix migranya, de manera que l'activitat física regular es pot utilitzar com a tractament profilàctic amb pacients que pateixen aquesta tipologia de cefalea.

"El mal de cap és molt habitual en la infància. En les nostres consultes de neuropediatria atenem diàriament de 3 a 5 nens amb cefalea", assenyala el Dr. Camino. I és que alguns casos de cefalea i la migranya poden ocasionar un mal freqüent i intens, fins al punt d'afectar el nivell escolar, esportiu i social de l'infant, de manera que es recomana "practicar exercici dues o tres vegades a la setmana per prevenir o pal·liar els efectes del mal de cap i poder comptar amb menys episodis d'aquest tipus", afegeix el neuropediatre cordovès.

Els avantatges de l'exercici i els seus beneficis sobre la cefalea van ser el tema principal de la primera seu de la Copa COVAP el 2020, que es va celebrar a mitjans de gener a Pozoblanco davant de mil persones i prop de 400 nens participants d'edats compreses entre els 10 i 11 anys. La Copa COVAP és un esdeveniment en què, a més de celebrar-se partits en les categories de futbol mixt i bàsquet masculí i femení, un equip de nutricionistes imparteix als familiars una sessió didàctica sobre alimentació per analitzar mites i veritats dels aliments, així com informació per conèixer quins nutrients són els que milloren el rendiment dels seus fills durant l'entrenament i la competició.

En aquest sentit, Manuela Pozuelo, responsable del projecte de la Copa COVAP, ha explicat que "la Copa COVAP, amb el seu eslògan Molt més que esport, fa un pas més en la transferència de valors positius, com el respecte, el treball en equip, la companyonia, l'esportivitat i l'esforç". "Aquest any comptem amb la col·laboració de diferents experts en salut i nutrició que aportaran els seus coneixements per fomentar hàbits de vida saludables i prevenir els principals problemes de la infància, com l'alimentació o el bullying".

L'alimentació, un factor complementari a l'exercici per prevenir cefalees

Des de l'HURS incideixen en l'important paper que juguen pares i entrenadors que tenen sota la seva tutela nens que són més susceptibles de patir mals de cap o cefalea, els quals tenen la responsabilitat de moderar la intensitat de l'esforç físic que realitzen els més petits. No obstant això, aquest esforç físic també ha d'anar acompanyat d'una dieta sana i equilibrada. Segons un estudi del departament de neurologia de la Universitat Erciyes de Turquia, l'acció beneficiosa de l'exercici sobre la migranya es relaciona amb factors neuroquímics, estats psicològics i un augment en l'aptitud cardiovascular i cerebrovascular.

Per mantenir estables aquests paràmetres, així com una bona salut cardiovascular, el responsable de la Unitat de Neuropediatria de l'Hospital Universitari Reina Sofia remarca la importància de tenir hàbits alimentaris saludables per reduir els episodis de mals de cap, ja que "un alimentació deficitària pot afavorir les baixades de sucre (hipoglucèmies) i provocar cefalea", destaca.