L'educació emocional, factor clau per prevenir el 'bullying'

En el marc del Dia Mundial contra l'Assetjament Escolar, que se celebra avui, 2 de maig, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) reclama la necessitat d'incloure l'educació emocional al currículum educatiu, i posa èmfasi en l'aprenentatge d'identificar les emocions per tal de capacitar joves i adolescents per afrontar els reptes del dia a dia.

Així com parlar de salut física és habitual, fer-ho de salut mental no ho és tant. Tot i tractar-se d'una peça clau per al benestar de les persones, la salut emocional segueix sent una realitat invisibilitzada. Avui dia a les escoles no s'ensenya a posar nom i cognom als sentiments i les emocions, ni a aprendre a escoltar-los i atendre'ls.

L'educació emocional és un procés educatiu permanent centrat en potenciar les competències emocionals com a element essencial del desenvolupament integral de les persones. A més, es tracta d'un factor protector per evitar el suïcidi juvenil -principal causa de mort entre el jovent a Catalunya- i una eina de vital importància per tal de prevenir l'assetjament escolar, tal com s'indica a la guia 'Encarem el suïcidi juvenil', publicada pel CNJC l'any passat.

Aprendre a gestionar les emocions comporta prendre consciència dels sentiments i saber regular-los per tal d'evitar l'aflorament de situacions violentes. Per contra, una bona salut emocional crea un clima favorable a la solidaritat, el respecte i la corresponsabilitat, així com fomenta habilitats socioemocionals com l'empatia i la resiliència. Malgrat tot, la situació personal, les condicions de vida i les predisposicions particulars de cada persona fan que no existeixi una recepta única per acabar amb l'assetjament.

Les noves tecnologies i les xarxes socials han contribuït a facilitar la vida de les persones i a reduir barreres de l'espai i el temps, però alhora han portat a agreujar el fenomen de l'assetjament escolar. Actualment, a través del 'ciberbullying', infants i joves al sortir de l'escola s'enduen l'assetjament a casa. El nombre d'alumnes que han patit assetjament escolar a través de les xarxes socials, està per sobre del 40%, segons l'enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya (2017). Les víctimes majoritàriament són noies. En canvi, els autors representen un percentatge bastant inferior (gairebé el 17%) i són principalment nois. Per aquest motiu, el CNJC aposta per trencar els tabús i començar a parlar dels sentiments i les emocions, tant a les escoles com a les entitats d'educació en el lleure.

9 falsos mites sobre l'assetjament entre infants

Més de la meitat dels nens espanyols ha patit algun tipus de violència o humiliació a l’escola, la majoria, burles, rumors o cops. I gairebé un de cada quatre reconeix que ha participat en algun acte de violència o humiliació envers altres companys. Aquestes són algunes de les dades de l’estudi 'Percepcions i vivències de l’assetjament escolar i el ciberassetjament entre la població espanyola de 10 a 17 anys', publicat l’any passat per Save the Children. Segons Irene Montiel, doctora en psicologia i professora del grau de criminologia de la UOC, encara hi ha falses creences que resten importància a les conseqüències i que impedeixen un tractament ràpid i eficaç d’aquest problema. Aquestes són algunes afirmacions que avui dia encara són molt esteses: