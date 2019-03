2.922 dies de violència contra els infants

Quan es compleixen vuit anys del conflicte a Síria, la guerra està lluny d’acabar. En molts llocs del país els nins continuen sofrint una violència inimaginable, es veuen forçats a fugir de les seves llars, no tenen accés a serveis vitals i veuen com les seves famílies es trenquen.

Només el 2018, l’any més mortífer des que va començar la guerra, 1.106 nins varen morir a causa de la violència. Els que sobreviuen ho fan amb profundes cicatrius, tant físiques com psicològiques, i estan perdent la seva infància.

“L’any passat, per aquestes mateixes dates, cridàvem en les nostres xarxes socials ‘7 i no més”, recorda Javier Martos, director executiu d’Unicef Comitè Espanyol. “Desgraciadament, un any després hem constatat no només que el 2018 ha estat l’any més cruel per a la infància des que va començar la guerra, sinó que no hi ha indicis que el conflicte acabi de moment. Els nins i nines de Síria no mereixen ni un dia més de violència. El seu sofriment ha d’acabar”.

A Síria i els països veïns, 8 milions de nins necessiten ajuda humanitària; 5 milions continuen dins el país i més de 2,5 milions viuen com a refugiats en països veïns com Jordània, el Líban o Turquia.

La violència és un dels problemes més greus que els afecten. El 2018, les instal·lacions educatives i sanitàries varen sofrir 262 atacs, una xifra rècord. Els artefactes explosius sense detonar varen causar l’any passat 434 morts i lesions.

Després de vuit anys de guerra, més de 2 milions de nins sirians (una tercera part de tota la població infantil del país) estan fora de l’escola. El 40% de la infraestructura educativa ha quedat danyada o destrossada. En l’àmbit de la salut, tan sols la meitat de les instal·lacions sanitàries està operativa. La taxa de vacunació ha baixat del 80% el 2010 a menys del 50% el 2017, la qual cosa ha causat diversos brots de malalties.

“Unicef continua treballant a Síria i als països veïns per ajudar a proporcionar als nins serveis essencials de salut, educació, protecció i nutrició”, afirma Henrietta Fore, directora executiva d’Unicef. “Però es requereix un finançament estable i sense restriccions durant diversos anys per cobrir les necessitats immediates i a llarg termini dels nins i les seves famílies a Síria i a tota la regió”.